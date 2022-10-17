北市昨僅「強化三級」市長真的不用坐鎮　她翻規定反擊：惡意政治操作

▲柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（資料照／記者林振民攝）



記者陶本和／台北報導

針對16日北台灣強降雨，台北市長柯文哲並未在台北坐鎮一事，民進黨市議員阮昭雄17日表示，北市開設一、二級災害應變中心時，由市長兼任市級指揮官，批評他「可能沒看清楚SOP」。對此，台北市發言人陳智菡表示，昨天上午是 「三級開設」，下午為「強化三級」，現在許多人刻意簡化北市重大災害作業流程，以進行惡意政治操作，令人遺憾。

阮昭雄指出，根據法規，台北市開設一、二級災害應變中心時，由市長兼任市級指揮官，主持工作會報、督導市災害應變中心整合運作、發布重大防救災訊息、勘查重大災情，「柯文哲說長官回來是做秀，可能是沒看清楚SOP」。

對此，陳智菡表示，台北市的防災制度運作很成熟，昨天（10/16）上午是 「三級開設」 ，按照SOP由消防局長進駐。她強調，柯文哲雖然不在，但一直透過Line與指揮官（消防局長）保持連絡。

陳智菡表示，氣候與災況是動態變化，在關注北部雨勢不斷時，柯文哲即已準備北返備案，當台北災防中心升為「強化三級」（依SOP也由消防局長進駐）、康樂隧道坍塌，柯文哲馬上指示新工處調動大型機具搶修、晚間8點到隧道了解狀況，完全沒有任何延誤。她說，事實證明，台北市災情也在短時間排除，這是救防災體系分層負責，各司其職的表現。

陳智菡強調，從昨天上午開始，民進黨與側翼們已經發動攻擊，說柯文哲不在台北坐鎮，竟敢跑去助選。她說，現在許多人刻意簡化北市重大災害作業流程，以進行惡意政治操作，令人遺憾。

根據「台北市各級災害應變中心作業要點」顯示，二級開設的開設時機，是中央氣象局發布北部地區大雨特報且有三個行政區內的氣象局、工務局所設置任一雨量站，時雨量同時達40毫米以上時且持續降雨時；或市內任一抽水站駐站人員回報該站有抽排不及情形時；或可能發生水災災情時，經工務局、消防局研判有開設必要者。

在二級開設的進駐機關與人員方面，除了由消防局通知研考會、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、教育局、觀傳局、秘書處媒體事務組、人事處、兵役局、台北市後備指揮部及憲兵 202指揮部等 16個機關(單位)外；而最高指揮官則由「市府副秘書長」擔任。

在一級開設的開設時機方面，是中央氣象局發布北部地區豪雨特報且本市行政區內之氣象局、工務局所設置任一雨量站時雨量達40毫米以上，且連續三小時累積降雨達 135毫米以上，且持續降雨 時，或可能發生重大水災災情時，經工務局或消防局研判有開設必要者；而在進駐單位方面，最高層級指揮官才規定是由市長擔任。