百元理髮變「更生人髮型」！他氣炸求償3000元遭拒　怒發文公審

▲原PO去百元理髮修剪，成果卻讓他氣炸。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男網友17日到西門町的百元理髮店剪髮，但他對於剪完後的髮型不滿意，認為頭髮被剪得跟狗啃一樣，猶如更生人的髮型，因此向店家求償3000元。男子被拒絕後，憤怒地將髮型照及過程PO網公審，引起網友討論。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他17日到西門町某百元理髮店，支付120元的理髮費用，要求髮尾修圓、修齊，然而成果卻讓他不滿意，因此他要求退費並賠償3000元。

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男網友表示，他10多年前曾被某理髮店剪壞髮型，當時店家賠償他3000元，他依照過去的經驗開出賠償價碼，且這金額還包括他要坐計程車去別間理髮的費用；然而，店家卻只願意賠償120元的理髮費，還要他報警，「就一副你就是來百元快剪你還想怎樣，剪壞了剪成更生人的髮型就是你活該啊」。

▲原PO不滿頭髮被剪壞，因此向店家求償3000元。（圖／翻攝爆料公社）



原PO表示，店家反嗆「你現在要我賠你剪壞頭髮，那你頭髮長出來的時候你要退我6000元嗎」等話，讓他無法接受，「頭髮被蹂躪成這樣，當下我還不能夠有任何情緒」，「我只是路過時想說剪一下就好，沒想到就踩到大雷。唉大家剪頭髮真的要慎選，沒看過這種剪壞了頭比客人還要兇的理髮店」。

該文PO出後吸引1.6萬名網友留言按讚，「人家是理髮，你當這理財啊」、「我們看一下彭于晏能不能駕馭這個髮型」、「真的在意髮型 怎麼會去百元快剪呢」、「剪的蠻糟，但3000有點誇張，連計程車錢都要上了，怎麼不乾脆要機票錢出國剪」、「3000是獅子大開口吧，其實走在路上沒有會發現你頭髮剪歪了，因為沒人在乎」。

▲許多網友認為髮型真的有問題。（圖／翻攝爆料公社）



也有人說，「我想幫被剪壞的人說句公道話，一間理髮店剪成這樣真的不是很OK，雖然便宜但不代表可以這麼沒職業道德，這職業水準還敢出來開店。如果換作是吃的，路邊攤便宜，所以吃到蟑螂的腳還是頭髮還是鋼絲？難道大家會怪去消費的人誰叫你要吃路邊攤嗎？不知道為什麼大家的留言都在嘲笑發文者長相？不然就怪他因為剪便宜的還想要求什麼？因為今天被剪壞的不是你們啊！一堆酸民！」

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