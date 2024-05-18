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奇案！3歲女童信義區「遭寵物鴨啄傷眼」飼主落跑　兇手長相曝光

▲▼北市1名女童在信義區被寵物鴨啄傷，導致臉部眼睛有瘀青紅腫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名女童在信義區被寵物鴨啄傷，導致臉部眼睛有瘀青紅腫。（圖／畫面翻攝《爆料公社二社》）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區有母親帶著3歲女童逛街，但是女童卻在服飾店裡遭到一隻「寵物鴨」啄傷眼睛，母親認為飼主對此事不理不睬，自己安撫女兒後，才發現2飼主已推著鴨子離去，她氣得驗傷報警，飼主也在17日到北市信義分局三張犁派出所主動說明。

警方調查，3歲的陳姓女童與母親在3月中旬，前往北市信義區逛街，但是在逛服飾店之際，女童要繞過前方圍觀群眾，母女於是被人群分開，女童在行進間探頭查看圍觀群眾在看甚麼，卻突然被一隻「寵物鴨」用力啄傷眼睛，當場情緒失控大哭。

▲▼北市1名女童在信義區被寵物鴨啄傷，導致臉部眼睛有瘀青紅腫。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名女童被寵物鴨啄傷，母親認為飼主漠不關心，在3月中旬提告。（圖／畫面翻攝《爆料公社二社》）

當時寵物鴨的2名飼主，並不在現場，聽到激烈哭聲才跑出來，有民眾關心追問是否有打疫苗？飼主回應「當然有啊，我們都按照規定打針」，還反過來質疑「妹妹有碰牠嗎？」並強調都有按照規定打針，民眾表示看到女童被咬，飼主則不耐煩「但我沒看到」。

警方指出，事後陳姓女童在母親陪同前往醫院驗傷提告，女童主要是下眼瞼挫傷，當晚鼻子以上至額頭全瘀血血腫，母親也提出過失傷害告訴，警方依照規定進行受理，30歲的林姓飼主事後也主動前往北市信義分局三張犁派出所說明。

▲▼ 寵物鴨。（圖／畫面翻攝《記者爆料網》）

▲飼主將2隻寵物鴨放在推車，因為高度與女童差不多，導致女童看一眼遭鴨啄。（圖／畫面翻攝《記者爆料網》）

林姓男子指出，當時知道女童遭到寵物鴨啄傷眼睛、臉部，但是因為當時人潮眾多，許多人在圍觀，雙方認知不同，而且雙方都有疏失，女童母親也未善盡照顧責任，警方偵訊過後，也依過失傷害罪嫌將林函送法辦。

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