飛機座位藏「神秘三角」！真實作用曝光　內行人驚喊：CP值超高

▲飛機座位上若出現「三角形標誌」，是什麼意思呢？（圖／翻攝自華航臉書）

圖文／CTWANT

日本10月11日起重新開放自由行與免簽證入境，同時取消每日入境人數上限，再加上日圓今年大幅貶值，都讓許多哈日族早已摩拳擦掌，準備將疫情後第一場國外旅遊獻給日本。搭上出國熱潮，中華航空也分享機艙內的小秘密，透露飛機上某個座位會出現神秘的「三角形標誌」，能坐在該位子上的旅客相當幸運。

華航今（17日）在臉書粉專發文，「聽說機艙的某個座位上方有『三角形標誌』，有沒有花粉有注意過呢？其實這個三角形標誌是專門為空服員設置的，在這個位置往窗外看的視角最大最廣，讓空服人員能夠迅速地察看有關機翼的各種狀況」。

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華航指出，「三角形標誌的座位擁有了最寬廣的視野，幸運坐在這個座位的花粉能夠享受到一覽無遺的窗外風景。」貼文曝光後，網友紛紛留言「以後大家要指定這個位子了」、「截圖起來，下次劃位時用」、「長知識了！謝謝小花」、「」、「當空服員急急忙忙衝到這位子往外看代誌就大條了」、

據了解，日本在「3劑疫苗證明」或「72小時內陰性證明」前提下，開放外國旅客個人自由行並解除單日入境數上限，台灣的短期滯留者也能獲得免簽待遇，另除有症狀者入境須接受篩檢外，所有旅客不必做任何檢驗；而旅客只要遵守不交談及2公尺社交距離規定，在室內或室外都能摘下口罩。

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