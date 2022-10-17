睽違2年復飛吉隆坡！「網怒代金券不能用」　AirAsia：疑選錯航班

▲AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

廉航AirAsia亞洲航空今(17)日宣布，2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班、12月1日復飛台北-吉隆坡航班，12月10日復航台北-沙巴，單程未稅3,030元起，不過卻有不少網友在官方粉絲團質疑代替退款的D7航班代金券無法用，氣得大罵垃圾。AirAsia則表示，可能勾選錯航班造成不能兌換。

睽違2年半，全面停飛台灣航線的AirAsia班機再度重返台灣，AirAsia今天宣布，台北-馬來西亞航線今日開始販售，台北-吉隆坡單程未稅3,230元起，高雄-吉隆坡單程未稅3,030元起，台北-沙巴單程未稅3,030元起。

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AirAsia集團下有多家航空公司，曾執飛「台北-吉隆坡」的AirAsiaX全亞洲航空代碼為D7，日前因債務問題曾面重整；曾飛「高雄-吉隆坡」、「台北-沙巴」的則是AirAsia馬來西亞亞洲航空，代碼為AK；飛「台北-清邁」則是Thai AirAsia泰國亞洲航空，代碼FD；Philippines AirAsia菲律賓亞洲航空執飛「台北-馬尼拉/長灘島/宿霧」，代碼為Z2。

不過2年前疫情期間，AirAsiaX全亞洲「台北-吉隆坡」航班停飛，當時未退還旅客現金，改用代金券方式代替，之後AirAsiaX全亞洲虧損連連進行債務重整，當時暫停所有退票申請程序，今年陸續補發新代金券，稱可以用在D7航班費用折抵。

如今AirAsi宣布復飛，先前被迫領取D7代金券的網友今紛紛在官方粉絲團留言抱怨：「代金券可以用再來」、「代金券不能用，垃圾」、「為什麼代金券不能用？不是說D7能用嗎？」、「代金券完全不能用在台北吉隆坡上是怎樣」、「然後又取消航班退點數還不給使用，繼續騙台灣人一波」。

對此，AirAsia表示，AirAsia集團下共有全亞航(航班代號D7)、馬亞航((航班代號AK)、泰亞航(航班代號FD)、菲亞航((航班代號Z2)等航空公司，因為疫情關係全亞航(航班代號D7)向法院提出債務重整計劃，也因債務重整關係，持有全亞航機票的客人以代金券方式退票，並可用來預訂所有D7航班。

AirAsia指出，民眾使用當時提供的代金券，若從台灣出發，可以訂台北-吉隆坡航班，目前並沒有客人反應代金券不能兌換D7航班狀況，另也將確認對換機制系統和網站有沒有問題。

AirAsia表示，網路上反應不能兌換的消費者不確定是否勾選錯航班而造成不能兌換的狀況，例如選到台北-沙巴、高雄基隆坡等非D7航班，建議消費者如果碰到此狀況可以透過線上客服轉接Allstar真人客服協助。