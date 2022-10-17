廉航重返台航線！AirAsia 11月復飛　吉隆坡「單程機票3030元起」

▲AirAsia 亞航。（圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

又有廉價航空返回台灣航線，亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(17)日宣布，2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班、12月1日復飛台北-吉隆坡航班，馬來西亞旅遊景點沙巴也將於12月10日復航，並祭出超殺優惠即日起開賣，單程未稅3,030元起。

疫情前AirAsia亞航在台灣總共有14條直飛航線，每週超過88個航班，因疫情影響，AirAsia自2020年3月底陸續停飛至今，台灣航線全面停班，睽違兩年半AirAsia班機即將再度降落台北桃園與高雄國際機場。

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AirAsia表示，台北-馬來西亞航線於今日開始販售，台北-吉隆坡單程未稅3,230元起，可購買旅行期間2022年12月1日至2023年3月25日的航班。

高雄-吉隆坡單程未稅3,030元起，可購買旅行期間2022年11月12日至2023年10月28日的航班。台北-沙巴單程未稅3,030元起，可購買旅行期間2022年12月10日至2023年10月28日的航班。

AirAsia集團首席商長Karen Chan表示，AirAsia很高興即將復飛台北、高雄這兩個馬來西亞人也很喜歡的旅遊目的地。為了下個月開始到年底的跨年以及農曆過年旅行旺季，除重新復飛的台北/高雄航線提供開飛價格之外，其他航線也提供8折優惠。也希望藉此優惠能讓受疫情阻擾無法順利回家與家人團聚的旅客可以順利返家。



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