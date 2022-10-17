　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天「越晚越冷探17℃」

（圖／氣象局）

▲今日北部、東半部仍要防致災降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

防12級強風，6縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）北部、東半部仍有致災降雨的機率；今日冷空氣南下，各地氣溫降，北台愈晚愈冷，周二平地最低氣溫約降至17度左右。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報：宜蘭縣、台東縣、屏東縣

中央氣象局發布「豪雨特報」，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流及東北風明顯偏強，今日台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級的強陣風，東半部沿海地區及西半部地區有8至9級強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天受到東北季風和尼莎颱風外圍環流影響，桃園以北、宜蘭降雨較明顯，東半部和恆春半島仍有滿大降雨機率，並有局部大雨或豪雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周二、周三水氣開始減少，降雨逐漸變零星，以桃園以北、東半部為主，部分山區仍有較大雨勢機率；周四東北季風減弱，降雨較減緩，大台北、基隆北海岸和東半部有零星降雨，中南部為多雲到晴，午後山區有零星陣雨；周五到周日吹偏東北風和東風，迎風面基隆北海岸、東半部和大台北有局部短暫雨，其他地區為多雲。

一周溫度部分，黃恩鴻表示，今天越晚會越涼，北部白天高溫24、25度，花東27-30度，南高屏31、32度，今晚北部低溫剩19、20度，其他地區21-23度；周二、周三北部高溫只有19、20度，其他地區27-30度，低溫則介於20-23度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，雖尼莎颱風漸行漸遠，但其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，今日仍在北部、東半部帶來致災降雨的機率；台灣附近也因共伴效應氣壓梯度增大，帶來強風的威脅；東北季風後有冷空氣南下，北台轉濕冷，都需謹慎防範、因應。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷空氣南下，各地氣溫降，北台越晚越冷，其他地區略轉涼；周二北部、東北部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫約降至17度左右。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
汐止伯爵山莊坍方10秒影片曝　近高壓電塔！台電說最新情況
快訊／康樂隧道今晨7時搶通！　限縮車道維持2線通車
真正共伴效應才要開始　「白天雨勢再增大」地區曝
6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天「越晚越冷探17℃
新莊惡火奪命！屋內囤海量「回收雜物」阻逃生　婦人遭嗆暈身亡
宜蘭台7線坍方漏夜搶通　近百輛車、297人安全撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫示警「BF.7兩特性」恐讓秋冬感染數大增　確診過仍可能染疫

土石流仍要外送員挖路騎上來！小費曝光　網看傻：工兵技能

真正共伴效應才要開始　「白天雨勢再增大」地區曝

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天「越晚越冷探17℃」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

長髮妹「內衣外穿」搭捷運！網推爆：看到坐過站　本尊回應了

「小周子瑜」首次比基尼上陣！合體琳妲濕身胸貼胸　2萬人暴動了

OL離職數月一直收「前同事求救」　她傻眼：還要求教到會

影／見尪跟妹子合照！　妻裝大方下秒吃醋變臉

影／免拍嗝妙招！　「YA手勢順脊椎」寶寶秒打嗝

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

巴國醫院藏500具腐爛人體　 胸口開大洞「器官被挖除」

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

台大醫示警「BF.7兩特性」恐讓秋冬感染數大增　確診過仍可能染疫

土石流仍要外送員挖路騎上來！小費曝光　網看傻：工兵技能

真正共伴效應才要開始　「白天雨勢再增大」地區曝

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天「越晚越冷探17℃」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

長髮妹「內衣外穿」搭捷運！網推爆：看到坐過站　本尊回應了

「小周子瑜」首次比基尼上陣！合體琳妲濕身胸貼胸　2萬人暴動了

OL離職數月一直收「前同事求救」　她傻眼：還要求教到會

影／見尪跟妹子合照！　妻裝大方下秒吃醋變臉

影／免拍嗝妙招！　「YA手勢順脊椎」寶寶秒打嗝

台大醫示警「BF.7兩特性」恐讓秋冬感染數大增　確診過仍可能染疫

「辛、蕾娜」雙版本！《86─不存在的戰區─(11)》將推特裝、限定版

烏東頓巴斯2城鎮激戰中　澤連斯基：面臨最艱困挑戰

U23／德國18歲投手飆速150　對中華2K夢想挑戰大聯盟

藍正龍執導新片揪2大咖「南陽街驚見陳柏霖」　籌錢搬道具…信念打動男神

快訊／康樂隧道今晨7時搶通！　限縮車道維持2線通車

一直補水還是好乾？牛爾解答最多人問的「換季保養3大問題」

直銷業力匯逾兩千人獎勵旅遊陸續出團中　國內三大航都接到訂位

女神級「議長特助」現身《全明星》 PTT留言竟塞爆：林襄勁敵出現！

影／超挑食刺河豚吃播秀！　見最愛「磷蝦」鬥雞眼狂嗑

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

現場照曝光！汐止伯爵山莊「土石流」吞沒民宅門前

北市百齡橋下大淹水！50輛↑汽車慘泡水

6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

內湖暴雨驚見「天然洗車場」　在地人默哀

尼莎變壯水彈發白　更猛風雨再灌台

真正共伴效應才要開始　白天雨勢再增大

曾格爾登山紀錄疑造假　被凍結贊助

台鐵3車礁溪停駛　乘客下車步行到轉運站

更多熱門

相關新聞

尼莎變壯水彈發白　更猛風雨再灌台

尼莎變壯水彈發白　更猛風雨再灌台

第20號「尼莎」（Nesat）颱風今晚8時30分增強為中度颱風，中央氣象局表示，尼莎中心目前位在鵝鑾鼻西南方海面320公里處，向西南西轉彎，對巴士海峽近海的威脅解除，目前已經解除海上颱風警報，不過「豪雨」、「陸上強風」特報持續，今晚至明天（17日）基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部豪大雨發生機率，桃園、東半部地區、恆春半島、屏東山區有局部大雨，西半部並易有9至12級的強陣風。

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

LIVE／尼莎轉中颱！氣象局最新說明

LIVE／尼莎轉中颱！氣象局最新說明

暴風雨何時停？下波冰豪雨降剩20°C

暴風雨何時停？下波冰豪雨降剩20°C

尼莎加速！最擔心共伴效應來了　明風雨再增大

尼莎加速！最擔心共伴效應來了　明風雨再增大

關鍵字：

氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

名嘴爆她專門「收集名人的尪」！

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

藍心湄早餐吃超補！

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

《全明星》張家陞跨欄速度「像鬼一樣」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面