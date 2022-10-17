6縣市豪大雨！吹12級強風　致災降雨再1天「越晚越冷探17℃」

▲今日北部、東半部仍要防致災降雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

防12級強風，6縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）北部、東半部仍有致災降雨的機率；今日冷空氣南下，各地氣溫降，北台愈晚愈冷，周二平地最低氣溫約降至17度左右。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市



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大雨特報：宜蘭縣、台東縣、屏東縣

中央氣象局發布「豪雨特報」，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局也發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流及東北風明顯偏強，今日台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級的強陣風，東半部沿海地區及西半部地區有8至9級強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天受到東北季風和尼莎颱風外圍環流影響，桃園以北、宜蘭降雨較明顯，東半部和恆春半島仍有滿大降雨機率，並有局部大雨或豪雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，周二、周三水氣開始減少，降雨逐漸變零星，以桃園以北、東半部為主，部分山區仍有較大雨勢機率；周四東北季風減弱，降雨較減緩，大台北、基隆北海岸和東半部有零星降雨，中南部為多雲到晴，午後山區有零星陣雨；周五到周日吹偏東北風和東風，迎風面基隆北海岸、東半部和大台北有局部短暫雨，其他地區為多雲。

一周溫度部分，黃恩鴻表示，今天越晚會越涼，北部白天高溫24、25度，花東27-30度，南高屏31、32度，今晚北部低溫剩19、20度，其他地區21-23度；周二、周三北部高溫只有19、20度，其他地區27-30度，低溫則介於20-23度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，雖尼莎颱風漸行漸遠，但其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，今日仍在北部、東半部帶來致災降雨的機率；台灣附近也因共伴效應氣壓梯度增大，帶來強風的威脅；東北季風後有冷空氣南下，北台轉濕冷，都需謹慎防範、因應。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷空氣南下，各地氣溫降，北台越晚越冷，其他地區略轉涼；周二北部、東北部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕冷，中南部早晚偏冷，平地最低氣溫約降至17度左右。