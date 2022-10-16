快訊／尼莎襲台　蔡英文「取消所有輔選」：保護每一位國人的安全

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東部災情頻傳。對此，總統蔡英文表示，她16日取消了所有輔選的行程，「全力保護每一位國人的安全」。

蔡英文16日晚間表示，尼莎颱風雖於晚上8時30分解除海上警報，但還是要加強警覺，「受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東北部明天雨勢仍會有大雨或局部性豪雨；東北季風帶來的冷空氣，也會讓各地越晚越冷。」

蔡英文表示，為了因應區域局勢和豪大雨來襲，她16日取消所有輔選的行程，同時也與國安團隊掌握中共二十大的情勢發展，「必須即時做全盤的掌握和研判，並做必要的因應，維護國家安全與整體利益。」

蔡英文說，行政院長蘇貞昌帶領行政團隊，全力投入救災，蘇貞昌也到中央災害應變中心坐鎮，指揮相關單位，並透過視訊連線宜蘭縣、花蓮縣和基隆市了解地方災情狀況。

她稍早跟蘇院長通過電話，了解目前災情狀況和天氣預測，並掌握最新的救災進度，「我也請相關單位，務必持續支援各地方政府的救災任務，全力保護每一位國人的安全。」

蔡英文表示，宜蘭台7線87.5K、台7甲線0K+500的道路坍方，造成仍有210位民眾受困。交通部公路總局持續在第一線搶修，消防弟兄姊妹也在現場協助，預計將在深夜11點左右，能夠初步將受困的民眾，陸續疏散往棲蘭山莊安置。

同時，蔡英文也澄清，宜蘭縣的淹水並不是因為忘記關閘門，經濟部水利署除了出動抽水機到現場外，也調派其他區域的抽水機協助加速抽排水。此外，汐止伯爵山莊的山坡土石流失狀況，台電人員現場檢視345kV、161kV電塔後，離土石崩塌處仍有相當的距離，台電已經加強處置避免土石流失，並且配合警消人員保持戒備、保護安全，「我要感謝所有投入救災的夥伴，救災不分中央地方，政府會全力因應，也請大家共同提高警覺！」

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