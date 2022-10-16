長太可愛被摸！阿北去加油變「揩油」　猛撩長髮妹又襲胸慘了

▲阿伯在加油站看到女員工忍不住開撩「妳很可愛，頭髮長長的」，還襲胸1下，法院依性騷擾罪判阿伯拘役30日。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／台南報導

一名楊姓阿伯到台南某加油站，看到幫他加油的年輕女員工是他的菜，忍不住搭訕「妹阿，妳很可愛，頭髮長長的」，隨後竟趁拿錢時戳了妹子左胸一下，妹子嚇到彈開，接著就氣得報警。阿伯被告後雖然有回到加油站向妹子道歉，但她不原諒，法官依性騷擾罪，處阿伯拘役30天，可易科罰金3萬，可上訴。

事件發生在今年4月17日上午8時許，楊姓阿伯到台南某間加油站加油，這時他看幫他服務的員工妹子清純可愛，心情大好、出言「妹阿，妳很可愛，頭髮長長的」，妹子不以為意，繼續完成手上工作，沒想到阿伯卻趁付錢時，伸長手戳了她左胸一下。

妹子雖然被嚇到，但仍故作鎮定，等對方離去時，報警並調出監視器佐證，阿伯被依違反性騷擾防治法起訴。

阿伯挨告後，只表示是拿錢時手舉比較高，沒有摸到妹子胸部，但監視器已將過程清楚錄下，雖然阿伯事後也到加油站向她說對不起、就摸一下，但她氣憤指出阿伯口氣輕浮、「看人家可愛就可以隨便亂摸嗎」，覺得道歉沒有誠意，也尚未達成和解。

台南地院審後認為，楊姓阿伯不尊重對方身體自主權，態度不佳又無悔意，還有不能安全駕駛等多案遭判刑的前科，素行非良，依性騷擾罪處拘役30日，可易科罰金3萬，仍可上訴。