女駕駛國道雨中超車失控！害3車受損2輕傷...網友聚焦這1輛

記者楊熾興／桃園報導



30多歲曹姓女子15日清晨駕駛小客車行駛國道2號東向時，在雨中變換車道時，為閃避前方廂型車先向右側車道急速閃離，再往回中間車車道時，不慎擦撞另2部小客車，造成3車受損其中2人受到輕傷。網友說「內龜、中飄、外高速」、「該部廂型車沒打方向燈就右偏，竟然還當裝沒事開走？」

▲曹姓女子駕車在雨中超車不慎失控撞2車。（圖／國道公路警察局提供）

▲▼被撞計程車再撞踫撞前方小客車後，停於內側車道。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局第六公路警察大隊表示，有關臉書社群「八卦村行車記錄器」上傳雨中失控國2東向17.2公里大湳前」影像引發討論。經查本件係昨日6時23分，於國道2號東向17.3公里事故，由年約30多歲曹女駕駛小客車（租賃）行駛於中線車道，欲切換外側車道時，閃避前方廂型車時失控，致左前車頭撞擊中間計程車右後車尾，而遭撞計程車再失控碰撞小客車右車頭後，被撞計程車逆向停於內側車道。

這起車禍事故造成曹姓女子及被撞小客車乘客受到輕傷，經送桃園敏盛醫院診治。本案駕駛人無酒駕之情形，後續依規定調查處理。警方表示，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

但網友則表示，「內線有點慢，中線隨意變換車道」、「高速右側超車」、「那台廂型車沒打方向燈就往右偏，它是肇事主因吧」、「竟然還裝沒事開走」；但也有網友表示，「仔細看他有打方向燈，只是影像距離太遠看起來像沒打」。