　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽路人對到眼...惡煞持西瓜刀砍斷小指　他撿斷指逃命又中2刀

▲▼基隆持刀男落網了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆惡煞不爽遭路人對視，竟拿西瓜刀，砍斷對方手指，後遭警方循線逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者翁子皓／基隆報導

基隆的陳姓男子2020年4月間開車載女友到基隆某社區，在停車時，與一名路過的蔡姓男子對到眼，認為對方刻意挑釁，竟拿西瓜刀尾隨蔡男，之後雙方發生衝突，陳男用西瓜刀砍斷蔡男右手小指，還朝其背部砍了兩刀。基隆地院近日審結，依重傷未遂罪，判處陳男有期徒刑2年8月。

判決書指出，陳男在2020年4月24日下午，開車載女友在基隆某社區旁停車，這時蔡男剛好路過，陳男與對方眼神對視後，認為對方瞪視挑釁，一氣之下，將西瓜刀藏在左褲腰衣服內，尾隨蔡男。

蔡男走到一半，被陳男追上，陳男問他為何朝他瞪視，蔡男覺得莫名其妙，反問陳男為何攔阻他，2人因此起了爭執，隨後大打出手。

2人從路邊人行道拉扯扭打到馬路上，陳男為使蔡男屈服懼怕，將藏在左褲腰內的西瓜刀拔出，順勢從上往下朝蔡男手臂揮砍。蔡男為阻擋刀勢，舉起右手格擋，恰遭西瓜刀砍中右手手指，小指還當場被砍斷，斷指噴到地上，右手食指、中指、無名指也都有開放性傷口併伸指肌腱損傷。

蔡男小指被砍斷後，疼痛難耐，撿起斷指狂奔求救，但陳男怒氣未消，繼續持刀自後追砍蔡男2刀，導致對方受有下背部開放性傷口10、12公分的傷害，直到蔡男已跑離馬路，便不再追趕，轉頭回去與不知情之女友會合，叫計程車返家。

事件發生後，轄區警方立刻成立專案小組，號召約30名鷹眼員警，調閱上百支監視器，5小時內釐清嫌犯身分，順利將砍人的陳男緝捕歸案。蔡男與右手小指斷肢被警消一併送往醫院救治，後經醫師縫合，所幸復原狀況良好。

法官認為，陳男雖下手兇殘，砍斷蔡男手指，但並無積極證據可證明他有殺人意圖，因此依重傷未遂罪，判處陳男有期徒刑2年8月，仍可上訴。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
豪雨狂轟！不提早回台北被罵翻　柯文哲回應了
曹格認了冷戰14年妻！　鬆口和吳速玲「婚姻現況」
快訊／內湖家樂福停電！　民眾摸黑吃飯、逛街
快訊／明日停班課？　北市府給答案了
快訊／宣布了！　這縣市4校明日停班課
汐止淹水！「休旅車半身不見」　車主棄車逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尼莎豪雨襲台！汐止爆大雨多處積水　警籲用路人小心

快訊／爬白水泉瀑布受困2hrs　高雄男「冒冷汗發抖」求救！　

國1台南永康路段BMW惡意逼車+比中指　警：最高罰2萬4

不爽路人對到眼...惡煞持西瓜刀砍斷小指　他撿斷指逃命又中2刀

女駕駛國道雨中超車失控！害3車受損2輕傷...網友聚焦這1輛

快訊／嘉義阿里山公路火燒車！　火勢猛烈車燒成廢鐵

桃園復興大雨不斷　山區3處土石流坍塌...桃113線封路搶修

獨／揭勒斃馬國女大生兇嫌病情　尋短吞藥「中度肝臟受損」

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

尼莎豪雨襲台！汐止爆大雨多處積水　警籲用路人小心

快訊／爬白水泉瀑布受困2hrs　高雄男「冒冷汗發抖」求救！　

國1台南永康路段BMW惡意逼車+比中指　警：最高罰2萬4

不爽路人對到眼...惡煞持西瓜刀砍斷小指　他撿斷指逃命又中2刀

女駕駛國道雨中超車失控！害3車受損2輕傷...網友聚焦這1輛

快訊／嘉義阿里山公路火燒車！　火勢猛烈車燒成廢鐵

桃園復興大雨不斷　山區3處土石流坍塌...桃113線封路搶修

獨／揭勒斃馬國女大生兇嫌病情　尋短吞藥「中度肝臟受損」

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸　停班課標準曝光

精液射進女學生球鞋！暖男老師成變態狼師　深夜體育館幹壞事

秀朗橋河堤淹了！居民曝「大型泡湯1幕」　駕駛移車卡3hrs崩潰

她坐10F窗台想跳樓！被消防員「垂降飛踢」踹回房內　驚險瞬間曝

內湖家樂福一帶287戶停電1小時　台電：已全數復電

尼莎豪雨襲台！汐止爆大雨多處積水　警籲用路人小心

圓山「菁英環景套房」一生必去一次！無敵視野俯瞰大台北＋密道行程

北市豪雨災情頻傳！柯文哲堅持南下輔選　藍議員批：心中沒有市民

許基宏不能打二軍總冠軍戰　兄弟改變訓練方案

影帝鋼珠塞「菊花」訓練括約肌　婚姻危機老婆出牆煞到小鮮肉

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

宜蘭大淹水　8遊客受困民宿搭橡皮艇撤離

尼莎暴雨炸宜蘭！災情照片曝「路面全消失」

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

馬國女慘死遭批台灣治安差　高大成：好100倍

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

醉警載兒上學出車禍！2車3人撞飛

陽明山爆「第2波土石流」！里長勘災愛車慘受困

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率53.7%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率53.7%　林右昌籲儘速接種疫苗

中央疫情指揮中今（16日）公布國內本土病例，新增4萬1481例，其中基隆新增610例，市長林右昌表示，一連兩天在基隆港務分公司設置大型接種站，為市民施打Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗，同時也為65歲以上長者施打流感疫苗，衛生局也在全市各區規劃COVID-19及流感疫苗接種服務。

偷車賊撞騎士捲車底拖行　眾人驚逃影片曝

偷車賊撞騎士捲車底拖行　眾人驚逃影片曝

大沙母逃亡被撿到還失主　最終命運出爐

大沙母逃亡被撿到還失主　最終命運出爐

運將下車如廁...大膽賊把車開走

運將下車如廁...大膽賊把車開走

女看護賣淫！穿性感薄紗開門迎客遭逮

女看護賣淫！穿性感薄紗開門迎客遭逮

關鍵字：

西瓜刀基隆重傷害砍人

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

八點檔女星「突被導演要求脫衣褲」！

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面