不爽路人對到眼...惡煞持西瓜刀砍斷小指　他撿斷指逃命又中2刀

▲基隆惡煞不爽遭路人對視，竟拿西瓜刀，砍斷對方手指，後遭警方循線逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者翁子皓／基隆報導

基隆的陳姓男子2020年4月間開車載女友到基隆某社區，在停車時，與一名路過的蔡姓男子對到眼，認為對方刻意挑釁，竟拿西瓜刀尾隨蔡男，之後雙方發生衝突，陳男用西瓜刀砍斷蔡男右手小指，還朝其背部砍了兩刀。基隆地院近日審結，依重傷未遂罪，判處陳男有期徒刑2年8月。

判決書指出，陳男在2020年4月24日下午，開車載女友在基隆某社區旁停車，這時蔡男剛好路過，陳男與對方眼神對視後，認為對方瞪視挑釁，一氣之下，將西瓜刀藏在左褲腰衣服內，尾隨蔡男。

蔡男走到一半，被陳男追上，陳男問他為何朝他瞪視，蔡男覺得莫名其妙，反問陳男為何攔阻他，2人因此起了爭執，隨後大打出手。

2人從路邊人行道拉扯扭打到馬路上，陳男為使蔡男屈服懼怕，將藏在左褲腰內的西瓜刀拔出，順勢從上往下朝蔡男手臂揮砍。蔡男為阻擋刀勢，舉起右手格擋，恰遭西瓜刀砍中右手手指，小指還當場被砍斷，斷指噴到地上，右手食指、中指、無名指也都有開放性傷口併伸指肌腱損傷。

蔡男小指被砍斷後，疼痛難耐，撿起斷指狂奔求救，但陳男怒氣未消，繼續持刀自後追砍蔡男2刀，導致對方受有下背部開放性傷口10、12公分的傷害，直到蔡男已跑離馬路，便不再追趕，轉頭回去與不知情之女友會合，叫計程車返家。

事件發生後，轄區警方立刻成立專案小組，號召約30名鷹眼員警，調閱上百支監視器，5小時內釐清嫌犯身分，順利將砍人的陳男緝捕歸案。蔡男與右手小指斷肢被警消一併送往醫院救治，後經醫師縫合，所幸復原狀況良好。

法官認為，陳男雖下手兇殘，砍斷蔡男手指，但並無積極證據可證明他有殺人意圖，因此依重傷未遂罪，判處陳男有期徒刑2年8月，仍可上訴。