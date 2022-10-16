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土石流警戒再擴大　北市士林區「黃色警戒」

▲土石流警戒再擴大，台北市士林區土石流黃色警戒。（圖／農委會水保局提供）

▲土石流警戒再擴大，台北市士林區土石流黃色警戒。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

受颱風尼莎挾帶豪大雨影響，農委會水土保持局今（16日）中午持續針對宜蘭縣、新北市、桃園市、基隆市，發布土石流及大規模崩塌警報，另新增花蓮縣、新竹縣，台北市士林區溪山里也列為黃色警戒區，總計土石流紅色警戒15條、黃色警戒54條、大規模崩塌紅色與黃色警戒各1處。

土石流紅色警戒區域集中宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村、桃園市復興區華陵里、三光里；黃色土石流警戒包括台北市士林區、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區、新竹縣尖石鄉、花蓮縣秀林鄉，新北市則包括三芝區、三峽區、瑞芳區、雙溪區、平溪區、汐止區等，水保局提醒民眾儘速配合地方政府進行撤離或暫時疏散避難。

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水保局指出，紅色警戒則是實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置；黃色警戒為預測雨量大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流防災資訊網

★15條土石流紅色警戒分布於：2縣（市）2 鄉（鎮市區）5村（里）。
宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村
桃園市復興區華陵里、三光里。

★54條土石流黃色警戒分布於：7縣（市）13鄉（鎮市區）24村（里）
臺北市士林區溪山里
宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村
桃園市復興區高義里
基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里
新北市三芝區店子里、圓山里
新北市瑞芳區上天里
新北市三峽區金圳里、插角里
新北市雙溪區泰平里
新北市平溪區南山里、新寮里、十分里
新北市汐止區烘內里、長青里
新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村
花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村

大規模崩塌紅色警戒分布於：桃園市復興區華陵里

大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村

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