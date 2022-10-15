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女客吃火鍋喊「湯愈滾愈鹹」！嗆品質不行　業者氣：妳全程開大火

▲▼火鍋藏發胖陷阱。（圖／Unsplash）

▲女子吃火鍋嫌棄「湯愈滾愈鹹」，業者當場傻眼。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台灣火鍋店家林立，許多餐廳有自己的特色，吸引客人不斷上門。不過，新北一名業者表示，日前有名女客抱怨「湯越滾越鹹」，儘管已幫忙加湯，對方仍舊不斷挑剔，讓他終於忍不住，告知「因為您全程開大火，鍋內的水分會煮乾」，無奈地吶喊，「太鹹不會等一下再吃？時間會沖淡一切！」

這名業者在「爆料公社」表示，他平時經營鍋爐類餐飲的餐廳，近日有名女客抱怨，湯越滾越鹹，於是他也立刻決定幫忙加湯。

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沒想到，女客接著繼續挑剔，告知業者「這種品質不行」，湯怎麼會愈滾愈鹹。業者聽完以後，只能深呼吸，同時告知對方，因為全程使用大火，所以鍋內水分會煮乾，現在已經加湯了，可以再試試看鹹度如何。

▲▼火鍋,冬天。（圖／取自Pixabay）

▲女子嗆業者「湯愈滾愈鹹」，還嫌棄品質不行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

而女客認為，業者的說法沒有正面回應，於是繼續追問，為何不能全程濃度、鹹度剛剛好？業者心中感到十分憤怒，卻因為對方是顧客，所以沒有出言反駁，沒想到這時對方突然要求，將另一鍋雞湯轉小火、打包，又嗆了句「雞都熬老了」。

業者聽完以後瞬間崩潰，痛斥對方是奧客，且雞湯明明就是用木炭熬製的，「你他X木炭怎麼關火啦」，「太鹹是不是？太鹹不會等一下再吃？時間會沖淡一切！」

業者的遭遇曝光後，也有不少人留言力挺，「不會把火關掉嗎，生吃阿」、「湯汁越少當然越鹹，加湯就會沖淡鹹味。這樣也可以刁，去吃泡麵吧」、「腦殘白吃美食節目看多了都以為自己是美食專家了…台灣鯛不是喊假的」、「不是煮到後面都會鹹嗎？那位阿姨除了不會煮飯還沒常識，真可憐。」

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