5地區雨彈「炸到明天」！氣象局發布豪雨特報：山區慎防坍方落石

▲氣象局針對雙北、新竹縣、台中市山區、基隆北海岸等5區域發布豪雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

今年第20號颱風「尼莎」生成，目前中心位於鵝鑾鼻東南方海面，朝著西北西轉西移動。受到颱風外圍環流影響，氣象局15日晚間針對台北市山區、宜蘭縣山區、基隆北海岸及雙北等區域發布超大豪雨、大豪雨及豪雨特報，山區也要嚴防坍方、落石及溪水暴漲等情況發生。

氣象局表示，輕颱尼莎中心位於鵝鑾鼻東南方，以每小時18公里的速度，朝西北西轉西的方向前進，中心氣壓995百帕、近中心最大風速每秒20公尺、瞬間最大陣風每秒28公尺、七級暴風半徑120公里，目前暴風圈朝著巴士海峽接近，對巴士海峽、東沙島海面構成威脅。

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▲受到外圍環流影響，多地區降雨明顯，氣象局針對雙北、新竹縣、台中市山區等5處發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）



受到外圍環流影響，氣象局15日晚間針對台北市山區發布局部大豪雨或超大豪雨特報，宜蘭縣山區則有局部豪雨或大豪雨。

除此以外，雙北地區、新竹縣、台中市山區、基隆北海岸則有局部大雨或豪雨。新竹以北、宜蘭及花蓮地區等地有局部大雨發生的機率。氣象局提醒，山區務必慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則要慎防淹水。

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