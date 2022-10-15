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LIVE／「尼莎」氣象局最新說明！　北東迎豪大雨、西部留意強風

生活中心／綜合報導

今年第20號颱風「尼莎」稍早生成，氣象局指出，今天(15日)颱風外圍環流影響，臺中以北、東半部及恆春半島都有降雨，北臺灣多處達大雨或豪雨標準，今日最大雨量在臺北市擎天崗460毫米，新竹以南大多為多雲到晴；各地清晨低溫約22至24度，白天北部、東北部高溫25至28度，其他地方有30至33度。

氣象局指出，明天(16日)受颱風外圍環流及東北季風增強影響，迎風面的降雨範圍擴大，北部、東半部及中部山區雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生，尤其東北部地區及大臺北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區降雨機率也偏高，整天不時的有短暫陣雨發生；溫度方面，各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區早晚低溫約23到26度，白天最高溫來到28至31度，請留意溫度的變化。

▲▼颱風尼莎海上颱風警報發布時間：10/15 20:30

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▲颱風尼莎海上颱風警報發布時間：10/15 20:30最新動態。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，臺灣附近風力持續增強，各地將出現較平常強的風力，嘉義以北、恆春半島空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部及臺南沿海空曠地區亦有較強陣風，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海上作業及海邊活動。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在今天下午2時形成第20號輕度颱風尼莎，下午5點距離鵝鑾鼻東南方約460公里，未來將以偏西的方向朝巴士海峽前進，請留意氣象局發布的海上颱風警報。

氣象局預報員謝佩芸提醒，17日以後各地溫度將會明顯下降，未來幾天在颱風外圍環流跟東北季風影響，可能出現局部大豪雨，甚至大豪雨以上等級降雨，17~18日容易出現9~12級陣風，避免前往山區、海邊等高風險地區活動。

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