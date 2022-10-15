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黃明志諷「台灣安全」被出征比較犯罪率　大馬網友嘆：最美的風景

▲▼黃明志擔任「第一屆全球客家流行音樂大賽」海外宣傳大使及決賽表演嘉賓。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲馬來西亞的歌手黃明志。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日晚間遭台灣30歲的陳姓男子殺害，讓同樣來自馬來西亞的歌手黃明志發文反諷「台灣真的越來越安全了」，引起網友討論。其中，不少台灣網友留言攻擊，還有人貼出馬來西亞的「犯罪率」報導回擊。

黃明志針對馬來西亞籍女子在台遇害一事發文；他用反諷的方式說，「台灣真的越來越安全了...以後忍不住想要殺人，記得不要衝動，約她來台灣才殺，法律會保證你的安全。兩年死3個了 R.I.P.」。

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事後，一名有著2.6萬人追蹤的台灣網友在黃明志的文章下方貼出「大馬在《2022年全球各國犯罪率》排名中，位居全球第29名，成為東南亞犯罪率最高的國家」；該名網友表示，「真的要談治安的話，台灣真的安全很多啦。至於要談個案的話只能說非常遺憾，希望兇手都能付出代價」。

▲▼黃明志諷「台灣安全」被出征：比較犯罪率　大馬網友嘆：最美的風景。（圖／翻攝黃明志臉書）

▲一名2.6萬人追蹤的網友在黃明志貼文下PO出犯罪率的報導截圖。（圖／翻攝黃明志臉書）

許多大馬網友看完不懂這名網友說完話為何要附上治安報導的截圖，「請問拿馬來西亞的治安來比較的意義是什麼？」、「今天見識到了，台灣最美的風景是人」、「笑死，至少在馬來西亞沒聽過留學生遇害的新聞」、「人家在說法律問題，你回答犯罪率。這邏輯會通嗎？」

也有不少台灣人傻眼地說，「我們就愛比爛」、「批評別人自己不會更好，我們要虛心檢討」、「7pupu」、「哇這樣論述有幫助真棒，幫倒忙，謝囉」、「你是在給台灣招黑」、「丟臉丟到國外去，現在他XX是要比爛就對了？」「拜託不要丟台灣人的臉」、「我還是不懂為何不求進步，就愛比爛？你爛我也爛大家一起爛」。

▲▼黃明志諷「台灣安全」被出征：比較犯罪率　大馬網友嘆：最美的風景。（圖／翻攝黃明志臉書）

▲女網友留言道歉。（圖／翻攝黃明志臉書）

此外，也有一名女網友在黃明志的文章下方留言，「身為台灣人民的我，很誠懇的跟你們馬來西亞人民道歉真的很抱歉，但台灣的司法真不是我們普通老百姓所能悍動的，政府無能，司法腐敗，身為台灣人民的我走在路上也很害怕自己被攻擊殺害，被人說台灣是犯罪天堂，我們也很無奈！」

此時一名網友馬上回應「所以國民黨執政就不會有人殺人？」，立刻被女網友打臉「這跟黨有關係嗎？我說到黨了嗎？」

而女網友的回文，也被大馬網友看到並回應，「台灣人是善良的，加油」、「沒事，大馬治安也沒很好，大家都要好好照顧自己」、「感謝妳有這種心態。我是個馬來西亞華人，也接受妳誠懇道歉，但其實妳不必介懷，這只是個案，全世界每個國家也會發生罪案，不單只是妳們台灣而已，這也並非妳私人的過錯。很多國家政府也是無能腐敗，妳說你們台灣是無能，我國也是無能腐敗。妳們台灣還好，比我們馬來西亞比較民主」。

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