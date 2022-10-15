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「尼莎」會變更強　發陸警放颱風假機率曝！明起半個台灣防豪大雨

記者李宜秦／台北報導

位於台灣東南方的熱帶低壓於今日下午增強為颱風「尼莎」，中央氣象局將於16:00發布海上警報，颱風仍有增強趨勢，若未來路徑偏北，不完全排除發布陸上警報可能性，如果真的發布陸警，放颱風假的可能性就會相對提高。

▲「尼莎」颱風。（圖／氣象局）

▲「尼莎」颱風最新路徑圖。（圖／氣象局）

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氣象局預報員謝佩芸表示，颱風今明兩日持續往西移動，將通過巴士海峽，下週一進入南海後往西南西遠離台灣，明日到週一是離台灣最接近的時段，雨勢也最為猛烈。

▲「尼莎」颱風。（圖／氣象局）

▲▼「尼莎」颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼「尼莎」颱風生成，暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

今晚降雨區域與白天類似，主要以北部、宜花為主，隨著颱風接近，台東地區降雨也會更為明顯。明後兩天東半部、桃園以北有豪大雨，尤其東北部有持續性的明顯降雨，西半部雨勢相對較小，但下週一、二嚴防9到12級強陣風。

下週一颱風進入南海後，北方高壓南下，伴隨強烈東北季風增強，將與颱風外圍環流在台灣東北部產生共伴效應，迎風面的桃園以北、東北部要嚴防豪大雨。

▲▼「尼莎」颱風生成，氣象局發布海上警報。（圖／氣象局）

▲「尼莎」颱風生成，氣象局16時發布海上警報。（圖／氣象局）

至於是否可能發布陸上警報，謝佩芸表示，依照目前預報來看，仍以發布海警為主，若颱風進入巴士海峽後路徑偏北，發布陸警可能性就會提高，因此仍要持續觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周降雨、溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

▲▼未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

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