高屏地區紅豆栽培期　高雄農改場提醒注意防範白絹病

▲進入紅豆栽培期，高雄區農改場籲請農友注意防範白絹病 。（圖／記者陳崑福翻攝）
記者陳崑福／屏東報導
高屏紅豆栽培地區已陸續播種，目前紅豆正植苗期，若遇降雨或因灌溉致使土壤濕度較高時，易導致豆苗因白絹病菌等所引起的病害而乾枯死亡。高雄區農業改良埸籲請農友播種前留意土壤水分管理，減少病害發生。
高雄場戴順發場長表示，高屏地區目前已陸續完成紅豆播種，此時如果土壤含水量偏高，豆苗容易因病害感染而形成立枯現象。紅豆苗期好發之病害主要為白絹病菌、立枯絲核菌或疫病，屬於土壤傳播性之病害，可造成種子腐敗或紅豆苗莖基部及根部褐化乾枯，導致嚴重缺株。因此，籲請農友在紅豆苗期務必留意土壤水分管理。
戴場長說，白絹病菌及立枯絲核菌的防範，若播種後遇天候不良，則應於降雨後，立即將水排乾，並選用核准於紅豆白絹病防治的20％福多寧水懸劑(1,200倍)或15%福多寧乳劑(900倍)，以及防治疫病的23%亞托敏水懸劑(1,000倍)進行防治。其餘用藥資訊可參考植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)或動植物防疫檢疫局之農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Bug)。
防治上有疑問，可連絡高雄場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)或植保研究室(http://www.kdais.gov.tw/view.php?catid=3760)。
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