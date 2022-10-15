高屏地區紅豆栽培期　高雄農改場提醒注意防範白絹病

目前是番茄種植季節，近期日夜溫差逐漸加大，田區環境濕度高，高雄區農業改良場於田間巡查時發現番茄晚疫病及病毒病害的發生有增加趨勢，為防止病害蔓延，高雄場籲請農友落實田間衛生管理工作，同時加強銀葉粉蝨、薊馬與蚜蟲等病毒媒介昆蟲的防治，避免後續收益受損。