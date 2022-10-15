13歲少年染疫重症！肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」　加護搶救中

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增一起青少年重症，個案是13歲男童，本身有神經系統疾病，長期臥床，曾經接種兩劑疫苗，本月初因發燒、抽搐、嘔吐症狀到急診，PCR陽性確診，診斷肺炎併呼吸窘迫，收住加護病房。青少年累積重症達到20例。

▲指揮中心10/15公布確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心10/15公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布今日新增通報中重症268例，當中190例中症，78例重症。當中又確認一起青少年重症。發言人莊人祥表示，個案為13歲少年，本身有神經系統疾病，長期臥床，曾經接種兩劑疫苗。

少年10/5因為發燒、抽搐、嘔吐到急診就醫，檢查有左側肺炎，血氧濃度偏低、胃出血，PCR陽性確診，頭部電腦斷層無明顯變化，診斷為肺炎併呼吸窘迫，收住加護病房，插管使用呼吸器、瑞德西韋等藥物治療。

根據統計，國內13歲至17歲青少年重症累積20例，當中肺炎11例、MIS-C有5例、共病3例、心肌炎1例；當中有6人死亡。12歲以下兒童重症累計共247例，當中以MIS-C159例最多，重症中有36人死亡。

▲指揮中心10/15說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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