「出入境指引講習」加班授課　增1.2萬個名額！線上課程月底上架

▲觀光局加開出入境指引講習課程，供觀光從業人員參加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

因應國境解封，交通部觀光局業請旅行業者及觀光相關公協會辦理入出境指引講習，前已委託公協會辦理44場、逾4,000人之講習，本月17日後將新增辦理60場實體或視訊之課程，共計逾1萬2,000個名額，目前已開放報名，另也將於本月底上架線上課程。

觀光局表示，為使旅行業相關從業人員更方便接受入出境指引講習，觀光局將錄製入出境指引說明影片，並預定10月底前於「觀光職能e學院」上架（https://elearning.taiwan.net.tw/Page/Index.aspx）。

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未來在該網站註冊帳號後即可選擇入出境指引課程閱讀，並於課程閱讀完畢後，依照引導填入個人資料，再由觀光局協助登錄，即可完成入出境指引講習註記。

觀光局已完成拍攝「出入境團體旅遊應注意事項」說明影片，亦將於今（15）日置於觀光局觀光資訊網之「跨境旅遊注意事項」專區，提供各旅行社及觀光相關公協會於講授指引課程時播放使用。

觀光局表示，旅行業相關從業人員在接待團體前均能接受防疫講習訓練，請所有從業人員可視接團時間於10-11月間參與實體或線上課程。