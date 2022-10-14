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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國門打開小三通卻未開！　藍黨團批：把金馬居民當次等公民

▲▼ 國民黨團召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（14）日召開記者會指出，10月13日邊境、國境開放，但已經斷航近3年的小三通何時重啟？蔡政府相關部門無人可以回答，互推皮球。藍委陳玉珍表示，金門人來說，民進黨政府把金門人當作次等公民，難到金門不是國門的一環嗎？為何國門開放獨漏金門小三通？入境已經是0+7，小三通一樣可以，不是嗎？

書記長李德維表示，在國境開放同時，大陸台商、台生與台胞卻陷入有家歸不得的困境。有一種痛，是金馬人民的痛，但是蔡英文、蘇貞昌不覺得痛。國民黨團會盡全力要求蔡政府，立刻開放小三通，讓金馬兩地的觀光產業、人民交流，能夠重新復甦、展開，尤其在兩岸情勢嚴峻的時刻，適時遞出橄欖枝，讓人道先走，商機在後，更有助於兩岸情勢緩和。

陳玉珍表示，過去基於防疫需要，金門人配合中央政府的防疫政策，當初政府提出4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持、需看兩岸互動。陳玉珍質疑，現在疫情若不穩定，國門可以開放嗎？入境已經是0+7，小三通一樣可以，不是嗎？

▲▼ 國民黨團召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

陳玉珍表示，金馬人民、大陸台商、台生、台幹非常需要兩岸便捷的管道，既然政府全面國境解封、開放國門，就代表疫情穩定，在可控範圍內，為何小三通不行？上個月金馬澎離島三位縣長、議長和立法委員，聯名簽署要求政府盡速開放小三通，這麼高的民意支持，民進黨政府假裝沒看到？為什麼民進黨政府就是不願意提供便捷的返鄉通道？

▲▼ 國民黨團召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

馬祖選區藍委陳雪生表示，蘇貞昌在歷次質詢當中，多次以疫情需要關閉小三通，要求金馬人民要忍耐，13日國境開放了，同於中華民國領土的金馬地區，竟然另外處裡，難道還是政治問題。陳雪生指出，馬祖與對岸有相當多的聯姻，一旦其中一方需要往返處理家務，還必須從馬祖飛到台北，再從桃園飛到廈門。現在國門開放了，為何依然管制金馬地區？

副書記長洪孟楷表示，昨天看到蔡英文、蘇貞昌率領官員到桃園機場拍照、打卡，彷彿10月13日國門開放，是民進黨政府的德政，先姑且不論中華民國已經比世界各國晚了半年開放邊境，只問在大陸的台商、台生回國是否會更便捷時，交通部推陸委會，陸委會通國安會，國安會推衛福部，衛福部又回推給交通部，整個蔡政府在打太極拳、踢皮球，沒有一個部門願意負責任。

▲▼ 國民黨團召開「國門只開一半 台商比旅客還難回來」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

洪孟楷表示，既然開國門，就不要雙標。防疫是科學、是醫學，絕對不容許任何一丁點意識形態歧視。在大陸台商所遇到種種返鄉路難的問題，在2019年之前，兩岸還有多航點互飛，現在僅剩下北京、上海、成都和廈門，這對台商來說相當不方便，再開放小三通的航點，對廣大台商是直接有效的幫助。

洪孟楷再請問中央疫情指揮中心指揮官王必勝，現在世界各國都已經開放國境、開放觀光，我們也開始實施0+7防疫政策，但卻阻絕防疫最嚴格的陸客，是政治考量？還是歧視？洪孟楷也告訴蔡政府，開放小三通不但便利於兩岸人員往返，更是遞出橄欖枝，不要用政治意識型態凌駕專業，損害廣大台商、台生、台胞的權益。

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