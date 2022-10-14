【廣編】換季家電一次購足　大同3C福利品特賣會下殺35折起

▲大同3C特賣會全台陸續舉辦12場。

圖、文／大同3C提供

秋冬換季在即，年度最後一場福利品特賣，各大品牌換季家電、冰箱、洗衣機、空調、液晶、廚房家電等，低價折扣讓你超有感！大同3C即日起至10月18日(二)止，全台各地陸續推出12場福利品特賣會，集結眾多品牌熱銷家電商品，現場超殺優惠價，眾多家電商品限時下殺35折起！除了超殺限量家電之外，消費更可享60元起超值加價購百年紀念款大同寶寶帆布包、大同13W LED節能燈泡、多納泰羅32cm不沾平底炒鍋。

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大同3C各地福利品特賣會集結大家電、季節家電、廚房家電，包括大同變頻電冰箱只要$14,900起、大同洗衣機只要$4,888起、大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機61折、大同154L直立式冷凍櫃優惠價$8,990、大同除濕機只要$3,990起、大同智慧清淨機優惠價$2,990、大同電烤箱每台$790起，福利品數量有限售完為止，大同3C自即日起至10月18日止，全台陸續舉辦12場福利品特賣會，各場次時間、地點可致電客服專線0800-052-666