殘忍！暴力男隨機割車座墊　在家猛打哈士奇「腹部出血」奪命

▲北市大同區32歲高姓男子以車鑰匙破壞機車座墊，令人髮指的是他竟在住家虐打飼養的哈士奇，導致哈士奇不治死亡。（示意圖非當事狗／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的是喪心病狂！北市大同區高姓男子無故以車鑰匙刮爛張姓車主的機車座墊，又在家中虐打飼養的哈士奇犬，導致哈士奇腹內出血，送動物醫院急診，仍不治死亡。士林地檢署偵結，依毀棄損害、動物保護法罪起訴高姓男子，所犯2罪，犯意各別罪名有異，建請法院分論併罰。

起訴指出，32歲高男去年12月7日晚間6時52分，在大同區某巷弄內，以機車鑰匙破壞張姓車主的重機機車座墊，導致表皮損壞不堪使用。

今年1月14日晚間，高男在大同區住家毆打飼養的哈士奇，狗狗因嚴重創傷致腹部內出血，晚間7時許其胞兄見狀立刻將狗狗送到動物醫院急救，但無辜的狗狗在同日晚間9時40分因多發鈍力傷不治身亡，同時獸醫院也立即通報北市動物保護處。

檢方根據機車遭割壞現場監視器畫面、毀損照及動保處解剖報告書，發現哈士奇傷勢多集中於頭部、四肢，依毀損罪、故意傷害動物罪（最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金），將高姓男子提起公訴。