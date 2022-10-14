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獨／掐死大馬女大生辯「加工協助」！無業男吞藥送醫　現況曝光

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

新北市一名陳姓男子日前透過IG結識就讀銘傳大學四年級的馬來西亞籍蔡姓女大生，不料陳男13日竟涉嫌將蔡女勒斃，隨後返回鶯歌租屋處吞下大量止痛藥輕生，事後警方立即將陳男送往醫院急救；據了解，陳男到院後經醫師洗胃搶救，目前情況相當穩定，沒有生命危險，初估觀察2、3天就可出院。

▲▼北市兇殺！男疑殺女友逃回鶯歌輕生　母發現送醫意外揭真相。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳男掐斃蔡女後返回鶯歌租屋處吞藥輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，陳男(30歲)自述約一周前透過IG結識蔡姓女大生(24歲)，2人迅速交往成為男女朋友，而蔡女精神狀況十分不佳，且有輕生念頭，在不斷拜託下他才會下手、徒手將女友掐斃。陳男強調，是蔡女想要自殺，他只是「加工協助」。

事後陳男離開蔡女位於士林的租屋處，返回鶯歌住家吞服大量止痛藥輕生，母親錢婦聞訊後急忙報警求助，警方立刻到場將陳男送往醫院搶救，在救護車上陳男一度恢復意識，親口自白驚悚殺人經過，警方確認蔡女果真陳屍租屋處後，當即將陳男上銬並查扣手機。

陳男到院後，院方確認其吞服大量止痛藥，立即進行洗胃搶救。據了解，陳男在接受治療後，目前情況穩定，沒有生命危險，再觀察2、3天確認沒有狀況後即可離院。目前警方也在醫院戒護，詳細案情還有待進一步釐清。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼蔡女被發現陳屍在士林租屋處臥床。（圖／翻攝自當事人IG）

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