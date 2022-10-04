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慈濟協助「0918池上地震」　花東受災戶災後復原重建

▲▼9月29日臺東縣長饒慶鈴偕同慈濟慈善事業基金會顏博文執行長前往勘查池上、海端鄉受災戶。（圖／慈濟提供）

▲9月29日臺東縣長饒慶鈴偕同慈濟慈善事業基金會顏博文執行長前往勘查池上、海端鄉受災戶。

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我們一起來想辦法，很多人都會一起給您力量。」當拿到慈濟人給予的慰問金與祝福禮，阿嬤忍不住落下眼淚。

「0918池上地震」後，慈濟持續在花蓮進行重建工作，並前往臺東場勘縣府希望委託慈濟協助重建之地點。根據臺東縣政府資料，截至9月29日有331戶民宅通報受損，最嚴重的包括池上、關山、延平、海端、鹿野、成功等鄉鎮，由全國土木技師公會、全國建築師專業會勘，已確認有37戶不適宜居住。

9月29日傍晚，臺東縣長饒慶鈴率縣府團隊，偕同慈濟慈善事業基金會顏博文執行長、張宗義副執行長、營建單位等人前往勘查池上、海端鄉受災戶。

住在池上鄉的曾阿嬤家在地震後成了危樓，只好前往其他部落依親，但仍定期到住家看看她賴以維生的山苦瓜園。慈濟志工用阿美族語關心阿嬤，阿嬤表達她很害怕，不敢一個人住家裡，地震後住女兒家，她還是希望可以搬回家住，因為這是她唯一的家，還有唯一的生活來源山苦瓜園也在這裡。

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長送上慰問金與祝福禮，阿嬤用日文表達謝意，當知道這是來自慈濟證嚴法師與慈濟人的祝福，阿嬤忍不住落淚。志工與執行長拍拍阿嬤的肩膀加油打氣，慈濟社工戴如郁抱著阿嬤：「我們一起來想辦法，很多人都會一起給您力量。」阿嬤才逐漸釋懷擦乾眼淚。

▲▼慈濟慈善事業基金會顏博文執行長(右)9月29日前往臺東勘查受災鄉親，當送上慰問金與祝福禮時，阿嬤忍不住落淚。（圖／慈濟提供）

▲慈濟慈善事業基金會顏博文執行長(右)9月29日前往臺東勘查受災鄉親，當送上慰問金與祝福禮時，阿嬤忍不住落淚。

在花蓮，慈濟仍繼續進行重建勘查作業，為讓災民早日重建家園，慈濟於9月27日邀請專業工程人士加入「0918池上地震」專業修繕志工隊。9月29日下午，來自臺灣北中南東具有建築、土木、泥作、水電等專業與經驗的修繕志工窗口，齊聚玉里靜思堂進行分區、分工討論，會後也前往勘查。同一時間，慈濟慈善事業基金會營建單位繼續勘查陸續提報來的民宅，並著手為民眾進行修復施作。有民宅提報騎樓邊與路邊水溝被震離出一條裂縫，慈濟營建單位也為其他緊鄰的民宅整體評估安全結構，9月30日上午進行填補修復。

玉里鎮邱先生家裡牆壁與柱子裂掉，原本認為自行處理即可、把資源留給大眾，但因為找不到工人、也非專業背景無法自行買材料處理，後來被提報給慈濟。由於邱家房屋結構安全，慈濟營建單位評估可立即施作，9月29日、30日連續兩天前往施作補強結構。邱先生指出，花蓮原本就很缺工人，地震後更不容易找到，不管是水泥、木工。

▲▼慈濟營建單位為民眾進行修復施作，圖為9月30日為玉里鎮邱家進行施作。（圖／慈濟提供）

▲慈濟營建單位為民眾進行修復施作，圖為9月30日為玉里鎮邱家進行施作。

邱先生表示，政府雖然有給災損補貼，但是得自己去找工、材料，非專業背景的也不可能自己動手修理，而且有的民眾不會去關注到這些訊息，鄰里長災後忙碌，難免因為民眾不在家而無法將訊息傳遞給所有里民。慈濟帶專業的工班團隊來協助民眾解決問題，這是最實質的幫助，現在施作後我們就比較心安，真的非常感恩。

慈濟長期在偏遠地區協助弱勢家庭、獨老進行修繕專案，志工吳啟明主要負責玉里鎮、卓溪鄉等山區與部落，與當地的人員、地理環境熟悉，這次震後修繕，他也負責偏遠山區部分。吳啟明指出，原本以為山區需要的是水電的需求，勘查後發現最需要的是泥作，其次是木工。因為災況大部分是地面裂開、下沉，防護牆受損，下方都有住人很危險。

地震後，吳啟明致電關心之前修繕的屋主，包含玉里鎮的某個13口10寶之家。9月30日上午也前往關心，這一戶在年初修繕後共遇到2次較大規模的地震與一次颱風。吳啟明表示，我們的工法與用料都很用心，很多地方都有加強防震，他們說「沒問題！我們都很好。非常安全，不用擔心。」

▼玉里鎮數間民宅的騎樓邊與路邊水溝被震出一條裂縫，慈濟營建單位9月30日上午進行填補修復。

▲▼玉里鎮數間民宅的騎樓邊與路邊水溝被震出一條裂縫，慈濟營建單位9月30日上午進行填補修復。（圖／慈濟提供）

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