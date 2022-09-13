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BNT疫苗採購始末　台積電、鴻海、慈濟申請過程一次看

▲▼輝瑞。（圖／路透）

▲BNT疫苗。（圖／路透）

記者蔡佩珈／綜合報導

去年慈濟慈善基金會、台積電與鴻海／永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前卻透露，當時政商界多人力勸打消念頭，指採購疫苗是政府權限「最好別想」。時任衛福部長、現在的民進黨台北市長參選人陳時中則不滿遭指控「擋疫苗」，脫口「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」等語引發關注。究竟鴻海／永齡、台積電與慈濟3家民間單位購買BNT疫苗過程如何？《東森新媒體ETtoday》整理時序，帶大家回顧疫苗採購事件發展始末。

【2021年6月1日】永齡基金會申請購買500萬劑BNT疫苗

時間回溯至2021年6月，鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會在衛福部公布地方政府或企業申請新冠肺炎疫苗輸入相關辦法後，首先於6月1日正式向食藥署送件。

一開始指揮官衛福部長陳時中堅持要提出原廠授權書，確保原廠供貨，但當時疫情嚴竣、死亡率居高不下，食藥署改以有條件方式給予緊急授權，只要提出原廠出貨證明，疫苗便可以進口。

【2021年6月18日】郭台銘盼會見蔡英文　喊話政府接受永齡捐贈

由於BNT原廠只賣疫苗給政府，不賣給政府以外民間團體或企業，因此郭台銘在6月18日發表8點聲明，要求身為受贈方的政府明確表達立場，讓這個捐贈的購買能擁有「代表政府的採購權」，他也期盼會見總統蔡英文，因為「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。

郭台銘解釋，疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間，故希望政府公開表示接受永齡基金會捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權。他強調，官民合作關係需要正式授權，為國際洽商營造有利條件。

郭台銘的聲明隨即引起府院重視，政院馬上開記者會表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，此聲明意外曝光了台積電也要買疫苗。

就在6月18日當天下午，總統府迅速安排蔡英文總統與郭台銘、台積電董事長劉德音會面，三方最後達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」3項捐贈共識，當時預估最快9月底後可送抵台灣。

【2021年6月23日】慈濟申請500萬劑BNT疫苗緊急進口

慈濟基金會則於2021年6月23日上午正式向衛福部遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，並發布新聞稿指出基金會基於3點理由選擇BNT疫苗，包含一、BNT疫苗是目前所知最好的疫苗之一。二、BNT現行產能的供應比較能夠符合緊急需求。三、BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12至17歲青少年的疫苗。

【2021年6月26日】慈濟盼與永齡、台積電併案處理　蔡英文與證嚴視訊

儘管3家疫苗採購是大家各自努力，但慈濟希望能與台積電、鴻海／永齡併案處理。不過，陳時中在指揮中心記者會表示，優先推動台積電與鴻海專案，因為這2案可行性較高。行政院發言人羅秉成也說，台積電與鴻海／永齡基金會案係因緊急需要，採專案特殊採購安排，其他民間採購案件難以併案處理。

得知消息後，慈濟在6月26日發出新聞稿，盼蔡英文比照台積電與鴻海／永齡基金會模式，給予慈濟基金會正式授權，讓採購案圓滿進行。慈濟強調，台灣社會早日解封之希望，有賴蔡英文支持，慈濟懇請政府秉持一貫愛護百姓、公平公正及人道關懷之精神，協助慈濟基金會儘速排除各項申請程序上的阻礙，能公開表示接受慈濟的疫苗捐贈，慈濟基金會也會即期完成相關程序。

新聞稿發出後，蔡英文6月26日下午便與證嚴上人進行視訊，證嚴在視訊中向蔡英文強調，「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣疫情早日消弭」，蔡英文也保證政府會積極處理慈濟捐贈案，也會請指揮中心協助相關作業進行。

【2021年6月27日】慈濟獲政府同意　成立採購疫苗專案

而行政院相關部門便在隔天6月27日致電慈濟基金會執行長顏博文，經過雙方密集溝通，行政院在7月1日同意慈濟循台積電及鴻海／永齡基金會模式，成立慈濟基金會採購疫苗專案，接續共同推動疫苗捐贈。

接下來，慈濟與政府就疫苗申購完成必要的法律文件簽署，2021年7月21日慈濟發布新聞稿指出，已與復星實業就慈濟申購500萬劑BNT疫苗案，成功簽訂採購合約，所購得疫苗將全數捐給主管機關做為民眾施打之用 。

【2021年9月2日】首批BNT疫苗抵運台灣

2021年9月2日早上7時許，首批93.2萬劑德國BNT疫苗，抵達桃園機場。

【2021年12月20日】蔡英文親赴花蓮拜訪上人　感謝慈濟基金會

在台積電、鴻海／永齡與慈濟購買的BNT疫苗陸續到貨後，蔡英文於2021年12月20日親赴花蓮拜訪證嚴上人，感謝慈濟基金會在政府最困難的時候站出來撐政府一把，幫助台灣取得當時最缺乏的疫苗，對安定台灣民心非常重要。

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