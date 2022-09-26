花蓮強震後323戶危建　縣府攜手慈濟、台積電協助重建

▲花蓮縣長徐榛蔚於玉里召開災後重建會議，針對震災戶所提方案進行討論，提供災戶相關需求。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣0918強震發生以來，縣長徐榛蔚連日追蹤重建災區與修繕受災家屋狀況，25日南下瑞穗、玉里等鄉鎮進行勘災，並於玉里即時召開災後重建會議，會中針對震災戶所提方案進行討論，以期提供災戶相關需求。

徐榛蔚表示，花蓮南區搶修邁入第九天，感謝鄉鎮市公所與村里鄰長的配合與關懷災民，並針對地震紅、黃單戶進行短、中、長期內容補助措施說明，分別針對專案慰問、短期收容、安遷救助、拆除與補助措施及租屋補助、重建等補助模式進行細節說明。

徐榛蔚說，花蓮縣政府會是大家強力的後盾，鄉親有任何需求都可以隨時向村里鄰長及鄉鎮公所提出，花蓮縣政府會竭力協助大家！

花蓮縣政府秘書長饒忠針對三鄉鎮（卓溪、富里、玉里）地震產生廢棄物的處理方式進行說明，將會按照中央法規進行廢棄物處理，各鄉鎮將經過正式流程讓廢棄物進入到廢棄處理廠進行妥善處理，目前一般垃圾皆運送至玉里垃圾掩埋場進行處理；剩餘土石坍方也將會請地方清潔隊進行整潔，儘速讓市容恢復。

建設處副處長張志豪針對地震紅單、黃單等識別與災後使用的模式進行說明，且藉由通報的災損狀況列入紅單及黃單戶補助，居住建築物如經鑑定後張貼紅色及黃色單則為「危險標誌」，鄉親可向村里長申請，通報後將由縣府相關人員進行短期安置協助；危險建築物323戶有整建需求，亦可透過村里鄰長提出，花蓮縣政府將與台積電及慈濟基金會全力協助災民重建家園。