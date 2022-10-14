還原案發時序！男勒斃大馬女「意圖輕生」　媽報案救兒意外曝命案

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

馬來西亞籍蔡姓女大生昨(13日)被發現陳屍租屋處，疑似遭陳姓男網友勒斃，消息曝光後震驚社會。警方調查，全案係因陳嫌母親錢婦報案，指稱兒子於鶯歌租屋處意圖輕生，警消到場後發現陳嫌吞藥自殺，立即通報救護，不料陳嫌清醒後竟吐露出已將女友蔡女殺害，經聯繫士林分局文林派出所，確認蔡女死亡，且已經出現屍斑。

警方指出，死者蔡女今年24歲，就讀銘傳大學四年級，在士林區大東路一處公寓雅房租屋，從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，有許多不同風格的拍攝作品，約有千名粉絲追蹤，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞影片。

▲死者蔡女遭到陳嫌勒斃，陳屍士林租屋處。（圖／翻攝自當事人IG）

警方還原報案時序，13日下午2時許鳳鳴派出所接獲錢姓婦人來電，指稱其子陳男(30歲)位於鶯歌區鳳吉一街租屋處，傳簡訊向她表達輕生念頭，警方立即派遣2名員警到場，經詢問大樓保全無房東聯繫方式，按鈴也無人應答，待錢婦到場聯絡鎖匠後才終於將大門打開，隨後警方發現屋內的陳男疑似吞藥自殺，立即通報救護。

在救護車將陳男送往醫院途中，他一度恢復意識，還吐露出驚人事實，陳男自白，他於士林大東路租屋處徒手掐死蔡姓女友。士林警方獲報後立即前往查看，經會同房東破門後，果真發現蔡女躺臥在床，已經沒有生命跡象，初步檢視，死者脖子有瘀青傷痕，且已經出現屍斑。警方調查，陳嫌於13日中午離開死者租屋處，研判蔡女死亡時間應是12日晚間至13日上午。

目前警方已組成專案小組，並派員前往醫院戒護陳嫌，俟犯嫌清醒後了解相關案情，另已調閱現場週遭監視器，釐清詳細案發經過，全案積極調查偵辦中。

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▼陳嫌殺害蔡女後，返回鶯歌租屋處輕生。（圖／記者黃彥傑攝）