士林大馬女大生遭勒斃　銘傳大學：兇嫌非本校學生

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生昨日（13日）被發現陳屍在租屋處，陳姓兇嫌將人勒斃後，返回位於新北市的住處吞藥尋短，送醫救回才突然坦承殺人。蔡女是獲得馬來西亞留台校友會聯合總會保薦，來台就讀銘傳大學，沒想到卻遭遇死劫；對此，校方表示尚不清楚事發原因，但陳男並非銘傳大學的學生，後續會盡力協助蔡女家屬處理相關事宜。

▲陳男疑似是蔡女的粉絲，行兇後返回新北市住處服藥輕生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，陳男是在事發一週前透過IG認識蔡女，12日他進入蔡女的租屋處，一直待到13日中午才離開，返回新北市鶯歌的住處後，隨即服藥輕生，並在送醫被救回之後突然坦承殺人；警方不敢大意，立刻循線前往調查，果然在租屋處發現明顯死亡的蔡女。

▲蔡女平時會接一些拍攝工作。（圖／記者黃宥寧攝）

24歲的蔡女為馬來西亞籍，來自雪蘭莪州沙登，獲得馬來西亞留台校友會聯合總會保薦，來台灣就讀銘傳大學，平時也會擔任模特兒，並經常在Instagram分享照片、影片，她最後一次發文是在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片。

▲陳母發現兒子輕生，將人送醫，才讓這起事件曝光。（圖／記者黃彥傑攝）

根據《自由時報》報導，銘傳大學表示，目前尚不清楚事發原因，陳男也不是本校學生，警方已經通知蔡女父母來台處理相關事宜，校方這邊也會盡力協助。

至於陳男與蔡女僅認識一週為何要痛下殺手，他向警方供稱，因為女方想自殺，自己只是加工協助，事後吞藥也是希望以「她想要的方式陪她走」。不過，目前全案仍有許多疑點，詳細的事發原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

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