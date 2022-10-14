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劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼

▲▼劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼。（圖／Emily Huang授權提供）

▲甜點店遭瓦礫堆封死，讓店內員工顧客都傻眼。（圖／Emily Huang授權提供）

記者柯沛辰／台北報導

台北市士林區劍潭路、承德路四段麥當勞2020年歇業後，近期由甜點店進駐，不料13日晚間9點左右突傳巨響，竟是大樓進行到一半的拉皮工程發生外牆崩塌，導致店門口被大量土堆、木板堆積堵死，嚇得店員不知該如何是好，只能在店內靜待救援。

當地民眾13日晚間行經劍潭路跟承德路四段交叉口，「聽到轟隆轟隆的聲音』，緊接循聲音望去，竟赫見大量坍方的磚瓦、土石堆滿人行道，還堵住正在試營運的甜點店出入口，讓店內的員工、顧客不知所措，只能打電話對外求救。

照片在臉書社團「我是士林人&我是北投人」曝光後，許多網友紛紛留言，「太扯了」、「這已經涉及公安問題了吧」、「難怪一直聽到東西掉下來的聲音」、「感覺路人跟店內的人都嚇壞了」、「太危險了吧！很多人會走那邊耶！」、「那邊是市民前往『皇宮大廈』公車站的必經之路...」

還有人指出，「看起來是外表磁磚敲除後直接放在鷹架上，沒有定期清運，結果太多了撐不住重量掉下來」、「下午三四點經過的時候，聽到有東西掉下來我還以為是我的錯覺，這個太扯了，如果砸到人怎麼辦？會出人命耶！」

▼議員參選人陳思宇證實此事，並通報建管處到場處理。（圖／翻攝自臉書社團／我是士林人&我是北投人）

▲▼劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／我是士林人&我是北投人）

▲▼劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼。（圖／翻攝自臉書社團／我是士林人&我是北投人）

貼文發出後24分鐘後，民眾黨士林北投區議員參選人陳思宇回覆，稍早聯繫建管處到場後，初步確認無人受傷，目前已要求廠商停止施作、全面檢查是否有潛在公安危險，並拉出封鎖區、劃出警戒範圍，以確保人車通行安全。由於廠商就在現場，建管處已勒令立即改善。

這棟位於劍潭捷運站旁的「圓山諾貝爾」住宅大樓有1/3部分被鷹架包裹，正在進行拉皮翻新。據悉，社區有2派住戶因拉皮與帳務等事鬧翻，其中靠劍潭路側的24戶自組管委會，砸1800萬元進行為自家拉皮，避免因屋齡老舊漏水、外牆剝落。

今年6月，社區大樓拉皮工程動工，而麥當勞歇業後空了2年的一樓店面，近期也由甜點店「奶油山丘」簽下5年租約、捧1416萬元租金進駐，不料現在卻遇上外牆剝落驚魂，也讓「圓山諾貝爾」、舊麥當勞話題再次登上新聞版面。

▼靠近劍潭路一側的24戶自組管理會，砸1800萬找廠商進行「部分拉皮」。（圖／記者項瀚攝）

▲▼劍潭,承德路,拉皮,翻新,圓山諾貝爾。（圖／記者項瀚攝）

▼劍潭麥當勞約開幕7年時間，至2020年宣告停業。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼劍潭麥當勞約開幕7年時間，至2020年宣告停業。（圖／翻攝自Google Map）

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