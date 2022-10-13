巴士火燒車18死！「才躲過洪水」災民回家路上遇劫　慘淪焦屍

▲ 巴基斯坦發生高速公路火燒車意外。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦今年遭受災難性季風降雨襲擊，造成800萬人流離失所，一輛載著災民回家的巴士卻在克拉嗤附近高速公路上發生火燒車意外，乘客紛紛跳車逃命，但仍有至少18人不幸身亡，包括12名兒童。

Update: In a tragic incident at #Nooriabad. Death toll reached to 21, including 12 children, 3 women and 6 males after a passenger bus caught fire on the M9 motorway. The ill-fated bus, with flood affectees on board,was heading towards Khairpur Nathan Shah from Karachi.#Pakistan pic.twitter.com/ignS4tZkvh — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 12, 2022

根據《太陽報》，這起意外發生於12日晚間，一輛巴士載著約35名先前從洪災最嚴重的地區脫困，正在回家路上的災民，行駛於克拉嗤附近M-9高速公路上突然起火燃燒，至少18名乘客喪生，其中有12名兒童，還有人不幸燒成焦屍。

賈姆肖羅縣（Jamshoro）官員賈米勒（Asif Jameel）說明，搭乘這輛巴士的都是受洪災影響的民眾，先前被安置在其他地方，12日晚間搭車返回達杜縣（Dadu）。當地衛生官員庫馬爾（Vinod Kumar）證實，他們在返鄉途中發生事故。

警官布羅希（Hashim Brohi）指出，火災似乎是巴士空調系統引起，所幸事發地點附近就有警察局和消防局，迅速出動緊急服務挽救許多乘客性命，傷者被移送賈姆肖羅及諾里亞巴德（Nooriabad）主要醫院，不幸成為焦屍的死者遺體則會在相關法律程序後交還家屬，詳細起火原因將在調查後公布。

今年的季風降雨導致巴基斯坦1/3面積泡水，800萬人被迫逃難，更造成280億美元損失。如今洪水逐漸退去，流離失所的災民正陸續返回面目全非的家園，未料竟發生悲劇。

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