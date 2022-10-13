林鶴明預言北市不會「大板塊棄保」　親揭原因：蔣萬安不如趙少康

▲林鶴明（右）今天中午接受黃光芹（左）訪問。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰「三腳督」，藍綠白連日交鋒，政壇高度關注是否重演1994年棄保狀況，曾經擔任台北市長柯文哲幕僚的民進黨副秘書長林鶴明13日說，今年的國民黨參選人蔣萬安沒有當年趙少康強，無黨籍參選人黃珊珊的實力也不輸黃大洲，當時連趙少康都無法操作棄保，蔣萬安怎麼可能有辦法做？他大膽預言說，這代表今年不會發生大板塊的棄保。

林鶴明今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時分析，以往「三腳督」最精彩的一次就是1994年台北市長選舉的趙少康、黃大洲、陳水扁，「但今年的蔣萬安沒有當時的趙少康強，黃珊珊實力也不輸當年黃大洲，所以如果就連趙少康當時都沒有辦法操作棄保，那蔣萬安怎麼可能有辦法做？代表今年不會發生大板塊的棄保，彼此民調也可以發現差距其實都不大，相信每位候選人會趨於保守，以不犯錯為優先。」

林鶴明提到，1994年沒有社群媒體，所以不會有同溫層問題，但現在社群媒體發達，導致各陣營都有同溫層，彼此很難溝通，因此如何打破隔閡才是關鍵，所以自己認為棄保在台北市不會發生，選戰會僵持到最後一刻。

對於民進黨台北市長參選人陳時中競選策略，林鶴明說，陳時中現在開始站路口，跟民眾面對面，晚上也會開直播回應網友問題，空戰跟陸戰雙線並行，已經進入選舉新模式，只要能掌握住支持者，相信選情也會開始熱起來，而今年選戰會戰到最後一刻，誰能接觸最多選民，才會有贏的機會。

林鶴明強調，台北市以目前狀況來看是3人結構，沒有拉開，屬於麻花狀的膠著狀態，且目前周末中共有20大會議、國門開放等議題，現階段不能只討論民調，而是要分析看站哪個路口有使民調上升，所以陳時中陣營要慢慢將點線面都串在一起，就是最理想狀態，如果每天看民調跟等棄保，會沒有機會。

至於陳時中日前拋出「抗共保台」引發熱議，林鶴明表示，民進黨這次選戰主軸是「顧家鄉、拚未來」，抗共保台則是一個話題，會希望催出全部的支持者來投票，會講「芒果乾（指亡國感）」議題的都是藍營人士，或是泛藍媒體在討論，且中共跟中國是不同的，陳時中只是想把這塊講清楚。

此外，近日國民黨高雄市前市長韓國瑜復出為藍營參選人助選，對選情有何影響？林鶴明暗酸，「每一帖藥都有用，但同時吃就有可能會死掉，要對症下藥才行，而國民黨中央助選團裡，有跟中國國家主席習近平同台、去過中聯辦、涉入殺警案的成員，建議藍營助選團跟韓國瑜應該要全國站好站滿，相信韓國瑜未來會繼續發展下去，最近還開賣年曆，就是希望大家一整年都可以看得到他。」