騎車跟蹤OL還偷拍　收告誡書也沒用！噁男辯「被香水味吸引」

▲噁男稱「被香水味吸引」，大清早騎車尾隨女子跟拍遭跟騷法起訴。（圖／示意圖，資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名陳姓男子供稱因被一名A女身上的香水味吸引，竟然在今年6月一連三天騎機車尾隨，甚至一早8點不到就現身跟蹤，還一路尾隨到A女的上班公司、鬼鬼祟祟在外徘徊。A女發現報警後，陳男仍不罷休，還變本加厲，騎車尾隨A女，甚至在停紅路燈時，拿出手機偷拍A女。檢方勘驗監視器確認陳男跟蹤，造成女子長期遭陌生人盯梢心生畏怖，依跟蹤騷擾罪嫌起訴陳男。

檢方調查，陳男在6月9、13、14日上午7點多，在神岡一家超商開始尾隨A女，一路跟到A女的上班公司，還在外面徘迴、觀察盯梢，等到A女打卡進公司才離開。A女14日發現噁男行為後，當天下班就前往警局報案，並向警方申請書面告誡。

沒想到，陳男在收到告誡書後，隔一周陳男又在A女上班之際，同樣在一早7點多騎車一路跟隨A女，甚至在停等紅綠燈時，拿著手機對著A女，疑似有跟拍嫌疑，A女轉頭發現陳男竟然又出現在身邊，趕緊報案，陳男也趁機落跑。

陳男到案坦承，有收到警方交付的書面告誡書，但因為對A女身上香水味感到好奇，才會不斷跟蹤A女。檢方調查偵結，事後依2個違反跟蹤及騷擾防治法第18條第1項跟蹤騷擾罪嫌起訴陳男。