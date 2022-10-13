　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

英國驚傳連環殺嬰案，32歲護理師露西任職期間涉及殺害7名嬰兒，並企圖謀殺另10名嬰兒。（翻攝推特@JudithMoritz）

▲英國驚傳連環殺嬰案，32歲護理師露西任職期間涉及殺害7名嬰兒，並企圖謀殺另10名嬰兒。（翻攝推特@JudithMoritz）

圖文／鏡週刊

英國傳出駭人聽聞的連環殺嬰案！一名32歲護理師露西（Lucy Letby）任職期間涉嫌殺害7名嬰兒，並正在密謀要再殺掉另外10名嬰兒。她遭指控替新生兒注射空氣並餵食胰島素，全案目前正在審理中，審理時間恐長達半年。

根據《華盛頓郵報》等外媒報導，32歲護理師露西（Lucy Letby）任職於英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）新生兒病房。2015年至2016年期間，該院新生兒死亡率異常的高，引起院方注意，經調查發現嬰兒死因均涉喪失心肺功能，且發現手腳有不尋常的斑點。

任職新生兒病房的護理師露西，殘忍下手謀殺小嬰兒。（翻攝推特@PissedOffGaz）

▲任職新生兒病房的護理師露西，殘忍下手謀殺小嬰兒。（翻攝推特@PissedOffGaz）

院方通報警方介入調查，鎖定每起死亡案件共同在場的兒科護理師露西調查，2018年7月首次拘捕露西，但後來她獲保釋，警方持續追查蒐證下，2020年11月第3度拘捕她，並以7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪起訴正式起訴。露西出庭應訊皆不認罪，18次堅稱自己無罪。

開庭審理時，檢察官陳述露西的殺嬰手法，其中一名嬰兒血液中被注入空氣，造成空氣栓塞死亡，也有嬰兒被餵食胰島素毒殺，而這些受害嬰兒遭攻擊的案發時間點，露西也都在場，她甚至試圖殺害同一名嬰兒3次。

英國柴郡賈斯特伯爵夫人醫院2015年至2016年期間新生兒死亡率異常的高，經警方介入調查揭發新生兒病房護理師露西連環殺嬰案。（翻攝推特@ajplus）

▲英國柴郡賈斯特伯爵夫人醫院2015年至2016年期間新生兒死亡率異常的高，經警方介入調查揭發新生兒病房護理師露西連環殺嬰案。（翻攝推特@ajplus）

據悉，一名受害嬰兒母親出庭作證自己曾打斷露西犯案，該名母親當時未意識到露西正在殺害她的小孩，只見孩子嘴角流血，露西還安撫她：「相信我，我是一名護理師。」然而嬰兒不到5小時候便宣告死亡，一名醫生透露未曾看過嬰兒像這樣流血。最後由專家調查，判定該名嬰兒是被人故意注射空氣進血管致死。事後，露西還將這名母親的探視記錄移除，謊稱嬰兒是在另一個房間死亡，製造假的不在場證明。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活


更多鏡週刊報導
宜蘭男「爬冷氣口」性侵2遠親少女　妹妹用手機記下恐怖過程成鐵證
網紅設計師邀百歲退伍老兵玩迪士尼　惹哭老兵：我以為我的人生早就結束
爸惡作劇「狂搖吊橋」！害女兒跌落縫隙　媽拍攝不救全網氣炸

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／25歲騎士停等紅燈　遭水泥車輾爆頭慘死
蔡英文「一句話」李遠哲氣得快發瘋：無法再溝通
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

普丁將與土耳其總統會面！　克宮：料談及烏俄停戰

北韓試射巡弋飛彈！「精準打擊」2000公里目標　金正恩視察笑開懷

日經：美最嚴晶片禁令　台積電獲1年豁免期

注射空氣到血管！32歲護理師連環殺嬰「7娃嘴角流血慘死」

外媒也關注「台灣邊境解封」　衛報頭版報導：睽違2.5年再迎旅客

歐洲再迎新一波疫情！確診數上升8％　WHO：民眾出現「疫苗疲勞」

美最新國安戰略曝！點名中俄為首要挑戰　未來10年是關鍵

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

聯大譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土　中國投棄權票

白宮國家安全戰略重申對台承諾　支持台灣自衛

外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

失守萬三遭疑國安基金怕賠縮手　財長「損益不是護盤主要目的」

255萬起！TOYOTA「新GR Supra」在台上市　自排漲2萬、引進3新色

朋友凍死異鄉　夫妻檔詐保2千萬還逼他老父簽3500萬本票

翁遭小貨車當街撞死...現場距家僅公百尺　竟是大武鄉長之父　

快訊／彰化水泥泵浦車剎車失靈！高速衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

芋頭控喝不停！最新「芋頭奶昔」手搖飲來了　還加手作豆花

機車握把一片「巧克力色」　高雄出現抹屎怪客！他氣炸：告到底

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

國際熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

諾貝爾獎得主任教中國考核不過　解聘1年後就得獎

「沒有人想要孩子拍A片」　女優爸變臉當起經紀人

大阪環球影城樹叢驚見人骨！

美前國安顧問：俄若用核武　華府可能斬首普丁

日經：美國晶片禁令　台積電取得1年豁免

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

22歲男遭輾拖行10ｍ！奇蹟活命：我目睹了死亡

爸心痛喊不希望女兒拍A片　結局超展開

查爾斯加冕與亞契生日同天！哈利反應成和解關鍵

末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

北韓再射2枚導彈！　擊中2000公里外目標

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面