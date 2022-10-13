「牛樟芝大王」涉吸金30億　主謀珍菌堂總經理200萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫2016年起以「中國珍菌堂集團」台灣分公司之名，招攬直銷會員，涉嫌非法吸金將近30億元。檢調12日發動搜索，將劉威甫與時任公司總經理的莊立平等人帶回偵訊；經檢方複訊後，全案主謀莊立平以200萬元交保並限制出境，劉威甫及其他9人則以20萬至100萬元交保。

▲總經理莊立平（紅衣者）被認為是案件主謀。圖為他被移送至台北地檢署複訊的畫面。（圖／記者黃哲民攝，下同。）

經查，劉威甫原本在中國經營KTV，2015年成立「中國珍菌堂集團」並擔任總裁，以推廣牛樟芝培植為名招攬投資，宣稱要讓台灣牛樟芝聞名全球，還首創「椴木培植法」結合「家庭富農」方案，由集團提供培植技術與資金，讓社會大眾參與成為養菌培植戶，只需要1平方公尺的面積就可以培植，形成互助互利的共同體。

▲劉偉甫（右側黑衣者）曾被封為「牛樟芝大王」。

劉威甫透過話術，短時間內就在中國成立18家分公司、158處營運中心，獲得中國投資人超過5億人民幣的投資，接著，他在2017年初風光回台設立分公司，將中國的營運模式整套移植來台，一度還被媒體封為「牛樟芝大王」。

劉威甫以直銷方式經營，號稱在台灣招攬3萬名會員，會員若介紹下線買得越多，回饋金額就越多。起初會員的投資確實都有獲利，但珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點也人去樓空，上百名投資人血本無歸，加上不甘心各損失上百萬元，於是向媒體爆料並向檢調舉發。

▲時任公司教育長高枝錸。

台北市調查處獲報蒐證，初估劉男等人涉以投資之名非法吸金將近30億元，報請台北地檢署指揮，並於12日發動搜索約談，帶回包含劉威甫、莊立平在內等10多名人員。檢方漏夜分批進行複訊，劉威甫的秘書韓娟以50萬元交保，莊立平的女友林美慧100萬元交保，珍菌堂台灣分公司登記負責人張桂銘、時任公司教育長高枝錸、財務經理張雅媚各以20萬元交保。

另外，行政總監張俊茂、執行長陳怡伶、董事李春松等人也各以50萬元交保，珍菌堂榮譽董事曾章欽、董座劉威甫各以100萬元交保，而案件主謀莊立平則以200萬元交保並限制出境。

▼公司登記負責人張桂銘。

▼董事李春松。