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國道12連環撞！油罐車失控衝破陣「鏟車滾2圈」　10秒驚悚片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

國道1號北上53.7公里、接近機場系統一處路段12日下午發生重大車禍，現場先是發生一起3車追撞，後方一輛轎車向左閃避時，撞上隔壁車道的油灌車，造成油罐車失控再波及其他車輛，事故一共12車受損、2人受傷送醫，車禍撞擊當下的影片也在網路上曝光。

▲中油油罐車疑似失控追撞11車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中油油罐車疑似失控追撞11車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲車禍事故一共造成1輛油罐車、11輛轎車損壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，當時一名36歲林姓男子駕駛轎車行經國道1號北向53.7公里往機場系統輔助車道，由於前方回堵，疑似未保持安全距離造成3車追撞，後方另一輛轎車剎車不及緊急左閃，與42歲楊姓男子駕駛的油罐車發生碰撞，導致油罐車失控撞擊護欄，過程中再波及其他車輛。

網路曝光的影片可以看見，當時油罐車從中線切入外側，在影片10秒處突然有輛黑色轎車切出輔助車道，造成油罐車來不及反應當場撞上，黑色轎車被強大撞擊力，撞到連續翻滾2圈，現場瞬間濃煙四起，油罐車也因此失控一路衝向護欄，短短10秒的車禍共造成12車損壞，現場零件碎片散落一地。

▲▼國1北上53.7公里連環車禍 11輛轎車、1輛油罐車追撞2人送醫。（圖／翻攝自爆料公社）

▲後方車輛拍下油灌車撞擊的瞬間。（圖／翻攝自爆料公社）

消防局第二大隊內壢分隊表示，他們趕到後發現傷者均已自行脫困，2名傷者分別為53歲李姓男子，肢體多處擦傷、意識清楚，另一名為43歲宋姓女子有胸痛情況，意識清楚，分別送往敏盛醫院、林口長庚醫院治療。警方指出，事故各車駕駛尚待酒測，油罐車當時為空槽狀態，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

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