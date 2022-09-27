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聯結車勾鏈掉國道...害4車輾過受損　粗心駕駛公共危險送辦

▲38歲潘姓男子所駕駛之聯結車，疑因掉落勾鏈於中線車道，遭後方4部自小客車輾壓而毀損肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲38歲潘姓男子所駕駛之聯結車，疑因掉落勾鏈於中線車道，遭後方4部自小客車輾壓而毀損肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1部由38歲潘姓男子所駕駛之聯結車，27日中午12時22分許，在國道1號南向313.3公里台南系統處，不慎將車上勾鏈掉落中線車道，導致後方4部自小客車輾過後車子受損，所幸無人員傷亡，全案除依法告發，並依公共危險罪嫌將全案移送台南地檢署偵辦。

▲38歲潘姓男子所駕駛之聯結車，疑因掉落勾鏈於中線車道，遭後方4部自小客車輾壓而毀損肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，38歲潘姓男子於27日中午12時22分許，駕駛聯結車行經國1南313.3公里台南系統時，疑因掉落勾鏈於中線車道，導致後方4部自小客車輾壓後子受損，幸好無人員傷亡，但駕駛飽受驚嚇，緊急將車子停於路肩。

國道警察第四大隊據報，派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，這起交通事故各造駕駛人均無飲酒情形。全案由警方調查偵辦中。

▲38歲潘姓男子所駕駛之聯結車，疑因掉落勾鏈於中線車道，遭後方4部自小客車輾壓而毀損肇事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊呼籲用路人，貨車行駛高速公路，裝載之貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰；另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，待調查後移送台南地檢署偵辦。

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