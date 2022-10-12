電動四輪車沒電「刁車」　波麗士全副武裝幫推1km回家...渾身是汗

▲▼一輛電動四輪車沒電「顧路」，警方徒步推了1公里順利送回家，渾身是汗。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區75歲周姓男子日前騎電動四輪輔助車外出，途中因沒電而停擺，警方獲報到場，連絡不上家人，連拖吊業者也放國慶連假，員警擔心發生意外，於是徒步推了1公里多才回到家，雖然傍晚涼風習習，但身上有重達5公斤的腰袋、防彈背心，加上四輪車一旦沒了動力，推行更是吃力，30多歲的員警渾身是汗，不好意思的說「連內褲都濕了」，不過，看到周男和鄰居感謝的眼神，一切都值得了。

獨居的周男脊髓受傷，出門代步都須仰賴電動四輪輔助車，國慶日前一天晚間6點多，騎著電動四輪車行經梧棲區大智路、梧北路口時，輔助車突然停止，怎麼也發不動，原來是沒電了，周男未帶電話也無法下車求助，坐在車上不知所措，直到碰上熱心路人報案。

清水警分局梧棲所員警陳明陽、吳培寧趕抵現場，陳員先將輔助車推到路旁以免危險，吳員亦在一旁指揮交通，因為電動輔助車業者和拖吊業者都放連假，員警原本欲將周男載回家，但周男不放心輔助車停在路邉，員警只好徒步推回1公里外的家。

陳明陽順利將周男及輔助車推返住家，並攙扶進屋後，離去前只見周男緊握著陳員的手，不斷感謝，由於警車出現在寧靜的社區，驚動左鄰右舍外出查看，鄰居一得知是員警推回來後，更是稱讚有加。