國道6車追撞工程車翻覆被撞2次　警「沿路借刀」割斷安全帶救駕駛

▲國道3號沙鹿段昨晚發生6車追撞，其中一輛工程車自撞翻覆後，又被撞2次，台中警沿路借刀割斷安全帶，順利救出司機。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國道3號北向177.4公里沙鹿路段，15日晚間8點多發生一起6輛大小車追撞事故，造成3人受傷，全線封閉1個半小時才恢復通車，其中一輛工程車為閃避前車自撞翻覆後，又被後方2輛追撞，司機頭低腳高，被安全帶綁住受困車內，台中警方解送人犯回程途中見狀，趕緊下車幫忙，沿著國道一路問了好幾輛駕駛有無刀具？還好有民眾提供瑞士刀，才得以割斷救出送醫。





國道警方表示，昨晚的6輛追撞事故，先是1輛自小客車自撞內側護欄，工程車閃避不及，自已撞上外側護欄翻覆，第3輛自小客車撞上第1輛，第4輛自小客車撞上路面散落物，第5輛大貨車撞上翻覆的工程車，第6輛自小客車又撞上工程車也翻覆，工程車除了自撞，還被撞2次。

國道警方立即調派巡邏車並通知救護車、消防車及緩撞車前往現場處理，此事故造成全線封閉，最後在9點39分排除，恢復通車，有3人受傷送醫治療，還好無生命危險。

工程車翻覆後，司機因為安全帶受困車內，無法自行爬出，台中市清水警分局梧棲分駐所警員陳明陽，昨晚押送人犯到地檢署後，回程碰上嚴重塞車，立馬下車協助，發現工程車司機受傷，身體被安全帶牢牢困住，無法動彈。

陳員急中生智，沿著阻塞車陣中不斷穿梭詢問駕駛有無攜帶刀具，問了幾輛後，所幸碰上1名自小客駕駛出借瑞士刀，陳員趕緊奔回工程車現場，順利切斷安全帶，將受困司機救出車外，並與現場民眾合力扶到安全處，讓隨後來的醫護人員送醫救治，陳員還留在車禍現場指揮交通，直到國道警察同仁到場後才離去。