0+7上路疫情升溫　莊人祥：增購40萬劑口服抗病毒藥「可用到年底」

▲10/12口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

入境自主防疫0+7明上路，今（12）日公布確診數卻創下此波疫情來次高，連帶領用藥物人數也創新高。指揮中心發言人莊人祥表示，近日已增購40萬人份輝瑞口服抗病毒藥物「倍拉維」，10/11已先到貨1.9萬人份，還有11萬劑會在本週陸續到貨，預計可以用到年底，民眾不用太過擔心。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日共發出1萬0709人份口服藥物，創下此波疫情以來新高，分別為8254人份倍拉維與2455人份莫納皮拉韋。今年迄今兩款藥物累計發出74萬8283人份。

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媒體引述韓國在今年5月就放寬倍拉維年齡限制到12歲以上，批評台灣用藥條件太嚴格，羅一鈞也回應，韓國5/13放寬是基於疫情升溫與開藥情形不踴躍等考量，將倍拉維與莫納皮拉韋的開藥年齡從40歲下修到12歲與18歲，但並非年齡到了都可以開，而是要同時符合慢性病資格，與發燒未超過5天等條件，與我國一開始公佈的條件完全一致。

目前我國開立倍拉維的條件為65歲以上長者，或12至64歲符合重症高風險因子的族群，相較於紐西蘭需同時符合3個或3個以上的慢性病條件、澳洲須符合2個以上，澳洲將年齡限制拉高在18歲以上等條件，已經相對寬鬆。指揮中心也持續在專家會議中針對抗病毒藥物研究進展與開立方式進行討論。

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