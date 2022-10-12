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美景吸引電影人！「果嶺上的熊孩子」花蓮開鏡　真人真事上螢幕

▲▼「果嶺上的熊孩子」於花蓮高爾夫球場舉行開鏡祈福儀式，花蓮縣長徐榛蔚應邀參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「果嶺上的熊孩子」於花蓮高爾夫球場舉行開鏡祈福儀式，花蓮縣長徐榛蔚應邀參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚日前應邀參加「果嶺上的熊孩子」開鏡祈福儀式，果嶺上的熊孩子皆於花蓮進行取材與取景，除了藉由影集推廣高爾夫球運動外，徐榛蔚感謝拍攝團隊，盼能讓東部的孩子被世界看見，讓花蓮躍上國際！

▲▼「果嶺上的熊孩子」於花蓮高爾夫球場舉行開鏡祈福儀式，花蓮縣長徐榛蔚應邀參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣政府是全國縣市政府中唯一擁有高爾夫球場的縣市政府，而花蓮縣政府近年戮力在高爾夫球運動上著墨甚深，許多高爾夫球團隊及賽事也陸續移師至花蓮高爾夫球場進行訓練，高爾夫球運動也是能夠兼具多元選才與未來職涯與課業發展的重要一環。

▲▼「果嶺上的熊孩子」於花蓮高爾夫球場舉行開鏡祈福儀式，花蓮縣長徐榛蔚應邀參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在開鏡儀式中感謝製作人將拍攝團隊移師花蓮，花蓮對於影視藝文推廣不遺餘力，希望可以透過果嶺上的孩子，讓所有演員被看到，更希望能透過這次用不同的視角展現花蓮的面貌，徐榛蔚也祝福開拍過程順利成功，上映開出紅盤，希望也能夠在花蓮上映，一起包場來觀看！

▲▼「果嶺上的熊孩子」於花蓮高爾夫球場舉行開鏡祈福儀式，花蓮縣長徐榛蔚應邀參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與劇組人員合影。

「果嶺上的孩子」改編自真人真事，講述的是台東出生的布農族人成為全台灣第一個取得PGA認證的原住民教練後，返鄉培育布農族的孩子們接觸高爾夫球，並藉由高爾夫球帶領他們看見世界的故事，且原住民運動與音樂的表現最為人津津樂道，並期能夠讓拍攝過程中，讓花蓮成為全台推廣高爾夫球最為成功與積極的城市！

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