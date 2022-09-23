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大陸 大陸焦點 特派現場

基金女神主播糗了！直播「腫一大圈」變路人　殘忍對比照萬人崩潰

▲▼基金女主播真人與海報判若兩人。（圖／翻攝自上游新聞）

▲基金女主播真人與海報判若兩人。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

兩張「格林基金直播對比圖」21日晚間在大陸社交軟體上廣為流傳，圖片顯示，直播宣傳圖中的兩名女主播，與直播現場的兩名女主播，容貌差異巨大，有投資者喊「受到了欺騙」。22日，格林基金回應，主播容貌和海報有出入是因為懷孕導致。

據《上游新聞》報導，針對「直播海報與真人差距大」一事，22日，格林基金一名客服工作人員承認，上述直播是在2022年7月22日播出。工作人員解釋稱，「直播是我們和投資者溝通的主要途徑，公司非常重視直播的內容和質量，派出的都是有豐富工作經驗的員工擔任主播。當時一名員工處於孕期，導致外在和海報上的形象有一定的差距。」

這名客服人員進一步表示，「直播的形象和海報本身就會有一定差別，加上了一些美化的處理，才出現了這樣的情況。」

就網友提出「連女主播都騙人，再也不買這家公司基金了」的質疑，客服工作人員表示，「這個確實有特殊情況在裡面，希望給我們同事更多的理解和包容，我們也對當天直播的主播進行了情緒疏導和安撫。出於對孕期員工的照顧，我們對她的工作作出了調整，希望給予我們更多理解。」

格林基金官方影音號顯示，引發爭議的是主播「阿夏」，她也頻繁出現在格林基金的官方短片中。在多個格林基金自製短影音中，封面圖上都出現了「人氣主播 阿夏」，圖片與直播宣傳頁面中的「格林主播 阿夏」一模一樣。不過，在格林基金影音號中，沒有發現另一個主播趙晨光的其他相關影片。

2022年6月，大陸國家廣播電視總局、文化和旅遊部共同制定了《網絡主播行為〈規範〉》（下稱「新規」）。新規稱，對於需要較高專業水平的直播內容（如醫療衛生、財經金融、法律、教育），主播應取得相應執業資質。

格林基金的女主播是否有相關資質？上述客服人員表示，早已開始執行，「基金行業對於員工的要求就是要有基金從業資格證，這兩名員工（主播）不從事投資研究崗位，公司對非投資研究員工的條件，就只要求有基金從業資格，這也是符合相應法律法規要求的。」

天眼查APP顯示，格林基金管理有限公司成立於2016年，是一家以從事資本市場服務為主的企業。企業注冊資本2億人民幣。公司是河南省安融房地產開發有限公司的全資子公司，公司實控人為王栓紅，他同時還是格林期貨經紀有限公司、河南格林保險經紀有限公司的法人代表。

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