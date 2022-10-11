鐵板燒店掛布條徵人「歡迎8+9、屁孩」！薪資曝光網笑了：有創意

▲鐵板燒掛布條徵人，歡迎8+9、屁孩。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

餐飲業因為流動率高，時常需要徵才。不過，一名網友路過某間鐵板燒店時，發現店門口掛著簡單粗暴的求職廣告，其中更是寫明「歡迎8+9、屁孩」，讓不少網友看傻眼，也忍不住笑了出來。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」張貼照片，同時直言「簡單粗暴的徵人海報」。依據海報內容，這間店家徵求師傅與新進人員，開出的薪資則是「比基本工資多$5000」及「比基本工資多$2000」，薪水如何算一目了然。

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布條下方還寫著工作待遇，每月休息8天、上班8小時，歡迎二度就業、上班族、下班族、以及學生、8+9還有屁孩來應徵。

▲鐵板燒掛布條徵人，下方列著歡迎的應徵者身分，其中包含「8+9、屁孩」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



簡單粗暴的廣告曝光後，不少人笑歪回應，「沒有包手的鐵板燒師傅是沒有靈魂的」、「真有創意，看到我都想進去吃了」、「歡迎8+9、屁孩」、「老闆真是心胸寬大～XDD連8+9跟屁孩都願意接受～XDD」、「看來貴店肯定收了不少後兩者。」

此外，也有人留言回應，認為老闆的作法相當聰明，因為基本工資會調漲，布條卻不用隨時更換，「這樣不用一直重新做布條」、「欸這聰明欸，每年漲基本工資=每年布條都要重做，不然等等就有可能被檢舉低於基本工資」、「基本工資每年都在調，這樣可以多掛幾年。」

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