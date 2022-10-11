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買咖啡、鮮食沒有免費提網用了？　4大超商「最新規定」一次看

▲▼7-11停止供應一次性提網。（圖／業者提供）

▲7-11宣佈明起全門市陸續停止供應一次性提網。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／台北報導

隨著國人環保意識逐年提升，政府也相繼推出多項減塑政策，為鼓勵民眾自備餐具、購物袋習慣，7-11明（12）日將陸續停止供應一次性免費提網服務，《ETtoday新聞雲》也幫整理4大超商目前是否有提供咖啡、鮮食提網等最新規定。

▲▼ OK mart提供自費咖啡提網。（圖／業者提供）

▲OK mart現煮咖啡提供2種外帶包裝選擇。

●7-11
7-11明（12）日起各門市將「全面陸續停止提供一次性免費提網」，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止。若有需求民眾可用2元加購咖啡提袋及鮮食提袋，且皆可重複再使用。

●全家
全家全門市目前「停止供應免費咖啡提網」，並提供可重複使用不織布咖啡提袋供消費者選購，有1杯裝與2杯裝尺寸，每個售價2元；另，目前提供鮮食提網同樣屬可重覆使用的不織布材質，「若消費者購買多樣鮮食商品不便拿取，各門市將視其需求提供鮮食提網」，並鼓勵消費者重複使用，後續也將觀察需求進行評估調整。

●OK mart
OK mart目前現煮咖啡提供2種外帶包裝選擇，有「免費提供」的咖啡杯座與紙袋，以及自費但可重複使用的「咖啡專用不織布提袋」，分別有1杯裝與2杯裝尺寸，每個售價3元：鮮食提網目前因應消費者使用需求，「持續提供藍色提網服務」，但後續將會視市場需求進行調整，並也有提供可重複使用的加價「環保兩用袋」。

●萊爾富
萊爾富目前現煮咖啡提供2種外帶包裝選擇，有「免費紙袋」以及「自費提網」，每個售價2元；鮮食部分目前則仍有提供「一次性免費提網服務」。

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