嘉義最大劇場盛事！「嘉義小劇場戲劇節」登場　3檔作品11場演出

▲「2022嘉義小劇場戲劇節」將於10月14日~16日在嘉義縣表演藝術中心登場。（圖／阮劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

「2022嘉義小劇場戲劇節」將於本週10月14日~16日在嘉義縣表演藝術中心登場，是每年秋季在嘉義的劇場盛事之一，今年共有3檔各有特色的作品，進行11場演出，為了讓觀眾可以觀賞到一整天的表演，週末現場也將提供輕食咖啡的餐車販售。

「嘉義小劇場戲劇節」今年主題為「異種注目」，由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣表演藝術中心共同主辦，阮劇團策劃，以劇本農場讀劇演出與青少年劇場組成。

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此次邀請第九屆「劇本農場」音樂劇新星陳恆益與作曲家劉士瑜、金鐘獎最佳編劇徐麗雯，兩組才華洋溢的創作者，帶來音樂劇《紅舞鞋》及現代戲劇《幻日》兩種風格截然不同的劇本，以讀劇形式帶領觀眾進入戲劇的世界。同時邀請劇評人進行現場劇評會，劇作家們可藉由評論人與觀眾的反應與回饋，進行劇本與作品的優化，讓作品以最好的狀態收錄進劇本集中。

今年除了第九屆劇本農場的讀劇演出，第八屆劇本農場劇作集也將由長期支持劇本農場的遠景出版社正式出版，阮劇團藝術總監汪兆謙也提到，近3年劇本農場開始有音樂劇劇本的創作出現，要感謝臺北表演藝術中心音樂劇人才培訓計畫，推薦優秀人才，讓劇本農場的面向更多元寬廣。

▲「2022嘉義小劇場戲劇節-異種注目」共有3檔各有特色的作品，進行11場演出。（圖／阮劇團提供）



小劇場戲劇節另一個亮點，是由阮劇團副團長余品潔擔綱總導演，帶領來自不同文化背景的素人青少年演員組成的「青少年劇場」，經歷兩階段將近半年培訓，即將在小劇場戲劇節中正式登場，演出《風起》37個故事。青少年劇場歷屆演出常獲得好評，看這些青少年如何透過戲劇的接觸，在其中挖掘、展現自我、蛻變。

「2022嘉義小劇場戲劇節-異種注目」共有3檔各有特色的作品，進行11場演出，10月14日～16日在嘉義縣表演藝術中心舉行，為了讓觀眾可以觀賞到一整天的演出，週末演出現場也將提供輕食咖啡的餐車販售。目前已在OPENTIX進行售票，更多演出資訊也可至「2022嘉義小劇場戲劇節」活動官網，或至阮劇團臉書粉絲專頁查詢。