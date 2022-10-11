次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

▲莫德納次世代雙價疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗今（11）日起放寬至18歲以上成人可以接種，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（11）日說明，已經接種近45萬劑，整體庫存約還有255萬劑，會視這兩天施打情況是否踴躍，再評估進行加購。

莫德納BA.1雙價疫苗先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心今起起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

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指揮中心發言人莊人祥表示，雙價次世代疫苗昨日接種1.1萬人次，到昨天止已接種44.9萬人；而從10月8日至10月10日三天連假期間，新冠疫苗總共接種63451人次。

根據指揮中心統計，新增第三階段對象符合資格約930萬人，當中有152萬人近期確診需暫時扣除，總計有近780萬人可於今起接種次世代疫苗。

王必勝表示，國內目前還有255萬劑次世代疫苗庫存，今天是第一天開放18~49歲族群接種，要再觀察這兩三天資料，看施打情況是否踴躍，再來評估是否加購，需要一點時間蒐集資料。

至於50歲以下族群，第四劑（第二追加劑）目前僅能接種次世代疫苗，何時開放其他廠牌疫苗也可接種？莊人祥表示，目前正在將資料建議送ACIP委員參考做書面審查，估計本週五前會有書審結果，再行公布。

▲擴大納入18-49歲民眾接種次世代疫苗。（圖／指揮中心提供）