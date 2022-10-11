　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

根據統計，台灣近五成民眾不管是肌膚拉提、深層保濕或美白，都會選擇醫美療程作為日常保養，但醫美療程價格不凡，因此許多人會以雙手按摩、面膜來取代，但是雙手怎麼按？提拉、消紋路、臉部放鬆都需要不同的手技來完成；一般面膜敷完後只有皮膚表面顯得水嫩，數小時後，一切就又回復原狀，保養專家表示：「現代人很忙碌，想用最快速的時間達到最高的效果，可以選購含有石墨烯的面膜及筋膜拉提棒，保養就能事半功倍，在家就能進行醫美療程，是高CP值的保養法！」

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

在家就能做醫美 「鳳凰電波+海芙音波」效果　石墨烯一次滿足！
石墨烯筋膜拉提棒運用「3D立體容積式遠紅外線放射原理」，能釋放高達99.99%的遠紅外線波，穿透皮下七公分，獨特的深度共振效果及雙滾輪結構，每一個滾輪都具有64個礸石切割面，就像鳳凰電波及海芙音波的探頭，除了把遠紅外線能量打入深層之外，還能精準地在全皮膚層中激更多膠原蛋白和彈力蛋白重組新生，啟動人體自然修復反應，達到除皺除紋的緊膚效果並恢復肌膚彈力；另外，70度夾角，可以在按摩的同時排脂塑顏，搭配臉部穴位進行揉捏按壓，加速循環、拉提臉部線條、改善嘴邊肉、雙下巴、法令紋等肌膚鬆弛問題。

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

經人體試驗，有高達94.12%的受試者認可能改善鬆弛的兩頰線條，緊塑拉提15度，讓視覺年齡下修至少10歲！除臉部、頸部外；身體各部位，不管是手臂蝴蝶袖、腹臀部鬆弛下垂、橘皮組織，只要每天使用10分鐘，都能達到加速表皮代謝，全皮層緊實，排除多餘脂肪，尺寸變小的效果。

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

用敷的導入儀　黑科技震驚醫美界
任何物質要以不侵入式的方式到達肌膚深層並不容易，目前石墨烯是被皮膚科醫師盛讚的新科技材質，因有快速導出肌膚髒汙再將美肌成分深層導入的特性，讓成分能夠深度被肌膚吸收，甚至被稱為「用敷的導入儀」。

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

黑金材質面膜搭配拉提棒　雙管齊下一次到位
台灣廠商以天然綠色植物秸稈為原料，再加入石墨烯研發出「PP石墨烯面膜」，只要敷6分鐘，獨特「3D六角蜂巢網紋結構」幫助吸附髒物，加上石墨烯讓毛孔快速擴張、加速血液循環，能夠加速肌膚更新代謝且肌膚吸收力達到99%。除了石墨烯材質外，還添加玻尿酸鈉、蠶絲蛋白、維他命C與嫩白胜肽。

研究顯示，敷1片石墨烯面膜更勝其他市售面膜5片的效果，再搭配石墨烯筋膜拉提棒，雕塑按摩筋絡、緊實線條，便能在短時間內呈現肉眼可見的功效，醫美專家也證實：「利用石墨烯面膜搭配石墨烯筋膜拉提棒，雙管齊下，是目前市面上最快速也最有效果的類醫美保養法。」因此被藝人、網紅們奉為新一代的保養聖品。

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！（圖／業者提供）

類醫美效果！「石墨烯面膜+筋膜拉提棒」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Ts
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/lr4Zj
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/r32lYWRiKaM

ET快訊
清冠一號公費對象放寬　再增4類人
河粉店「裸體圍裙」上菜！　6粒渾圓巨乳快遮不住
烏克蘭又遇襲！一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中
男自製標籤條碼！　5次到家樂福換標「高價低買」
快訊／30多歲男「快篩陽心衰竭」　確診到死亡僅3天
快訊／新北7719例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增41364本土　36人死亡
LIVE／連假後疫情升溫？　指揮中心最新說明
「2023台灣燈會」2／5北市登場！2024、2025年舉辦
小孩玩公園溜滑梯「手指削掉一片肉」！　家長嚇：不敢再去
台積電下殺到401.5！　台股崩掉近600點
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

1人訂、4人同享！超商APP首創「訂閱共享制」　還有3大功能

以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工咖啡優惠」先看　還有1元茶葉蛋

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

1人訂、4人同享！超商APP首創「訂閱共享制」　還有3大功能

以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工咖啡優惠」先看　還有1元茶葉蛋

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

職軍哥月薪8萬！40歲「存不到10萬」喊不敢生病　網見1句話傻住了

史上最大規模！「2023台灣燈會」2／5回歸台北　4大燈區亮點、時間

BMW「大改款跨界休旅」剛上路就被抓到！看起來就像小一號X4

最多活半年？大貓熊團團罹腦瘤後「身體狀況曝光」　動物園回應了

快訊／前南山雙冠主帥許時清轉戰T1職籃　成中信特攻球員發展教練

《嗨！營業中》遭姚元浩頻頻糾正！浩子罕動怒：你叫他來

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

台南新市區塑膠回收廠大火　奇美餐車到場為打火兄弟提供餐飲

清冠一號公費對象「增4類人」　羅一鈞曝最新討論進度！

把畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民一同加入

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

消費熱門新聞

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

買2送2！4大超商開工咖啡優惠一次看

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

全聯社團2022必買清單出爐！

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

超商APP首創「訂閱共享制」！

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

每日6分鐘達到電波拉皮效果！

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

重陽敬老！超商儲值660變750、咖啡買1送1

更多熱門

相關新聞

回購率超高！愛馬仕潤唇膏1499元

回購率超高！愛馬仕潤唇膏1499元

潤唇膏是每個女孩都不可或缺的單品，隨時保持雙唇彈嫩潤澤，避免死皮乾紋出現，「Her森森」推出「HERMES 愛馬仕潤色護唇膏 #30」，原價2250元、特價1499元，超高回購率，而且誰能抗拒小橘盒的誘惑？趕快直接買10支囤起來。

頭皮問題比你想的還多

頭皮問題比你想的還多

乾癢不再來！牛爾教換季保養3關鍵

乾癢不再來！牛爾教換季保養3關鍵

王柏傑自曝「30歲前不保養」靠女友教

王柏傑自曝「30歲前不保養」靠女友教

牛爾老師教「新手護膚」4大重點

牛爾老師教「新手護膚」4大重點

關鍵字：

電波拉皮石墨烯面膜筋膜拉提棒保養類醫美

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面