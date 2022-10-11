不必花大錢善用兩小物　每日6分鐘達到電波拉皮效果！

【企劃特輯】

根據統計，台灣近五成民眾不管是肌膚拉提、深層保濕或美白，都會選擇醫美療程作為日常保養，但醫美療程價格不凡，因此許多人會以雙手按摩、面膜來取代，但是雙手怎麼按？提拉、消紋路、臉部放鬆都需要不同的手技來完成；一般面膜敷完後只有皮膚表面顯得水嫩，數小時後，一切就又回復原狀，保養專家表示：「現代人很忙碌，想用最快速的時間達到最高的效果，可以選購含有石墨烯的面膜及筋膜拉提棒，保養就能事半功倍，在家就能進行醫美療程，是高CP值的保養法！」

在家就能做醫美 「鳳凰電波+海芙音波」效果 石墨烯一次滿足！

石墨烯筋膜拉提棒運用「3D立體容積式遠紅外線放射原理」，能釋放高達99.99%的遠紅外線波，穿透皮下七公分，獨特的深度共振效果及雙滾輪結構，每一個滾輪都具有64個礸石切割面，就像鳳凰電波及海芙音波的探頭，除了把遠紅外線能量打入深層之外，還能精準地在全皮膚層中激更多膠原蛋白和彈力蛋白重組新生，啟動人體自然修復反應，達到除皺除紋的緊膚效果並恢復肌膚彈力；另外，70度夾角，可以在按摩的同時排脂塑顏，搭配臉部穴位進行揉捏按壓，加速循環、拉提臉部線條、改善嘴邊肉、雙下巴、法令紋等肌膚鬆弛問題。





經人體試驗，有高達94.12%的受試者認可能改善鬆弛的兩頰線條，緊塑拉提15度，讓視覺年齡下修至少10歲！除臉部、頸部外；身體各部位，不管是手臂蝴蝶袖、腹臀部鬆弛下垂、橘皮組織，只要每天使用10分鐘，都能達到加速表皮代謝，全皮層緊實，排除多餘脂肪，尺寸變小的效果。





用敷的導入儀 黑科技震驚醫美界

任何物質要以不侵入式的方式到達肌膚深層並不容易，目前石墨烯是被皮膚科醫師盛讚的新科技材質，因有快速導出肌膚髒汙再將美肌成分深層導入的特性，讓成分能夠深度被肌膚吸收，甚至被稱為「用敷的導入儀」。

黑金材質面膜搭配拉提棒 雙管齊下一次到位

台灣廠商以天然綠色植物秸稈為原料，再加入石墨烯研發出「PP石墨烯面膜」，只要敷6分鐘，獨特「3D六角蜂巢網紋結構」幫助吸附髒物，加上石墨烯讓毛孔快速擴張、加速血液循環，能夠加速肌膚更新代謝且肌膚吸收力達到99%。除了石墨烯材質外，還添加玻尿酸鈉、蠶絲蛋白、維他命C與嫩白胜肽。

研究顯示，敷1片石墨烯面膜更勝其他市售面膜5片的效果，再搭配石墨烯筋膜拉提棒，雕塑按摩筋絡、緊實線條，便能在短時間內呈現肉眼可見的功效，醫美專家也證實：「利用石墨烯面膜搭配石墨烯筋膜拉提棒，雙管齊下，是目前市面上最快速也最有效果的類醫美保養法。」因此被藝人、網紅們奉為新一代的保養聖品。

類醫美效果！「石墨烯面膜+筋膜拉提棒」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Ts

●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/lr4Zj

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/r32lYWRiKaM