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社會 社會焦點 保障人權

懷疑她交男友！女練習生下跪道歉仍遭解約　經紀公司再求償180萬

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一經紀公司認為其下女練習生無故曠課又交男友，解約還要她賠180萬元（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一經紀公司收到女練習生表明想離開公司、抒發情緒的信，又懷疑她因交男友，影響到她在公司參與活動，即便女練習生當眾下跪認錯，仍與她解約，並提告求償180萬元。台中地院審理，認為並無證據顯示女練習生有無故曠課、不參加活動的情形，按照合約，經紀公司也不能因她交男友，就與她解約，判女練習生免賠。

經紀公司指控，公司於2012年與15歲的女練習生簽10年約，期間投入大量人力、設備、金錢與時間，培養她多項演藝技能、幫她推廣演藝經紀工作。從2017年起，女練習生卻寄信表達想離開公司的情緒，並開始曠課達3次以上，還交了男朋友，都違反當初所簽訂的合約，解約後依實際經過6年合約，按每年30萬元，對她求償180萬元。

女練習生表示，她從無曠課或不參加活動的情形，契約限制交友也違反民法，且經紀公司主張每年花30萬培養她，實際支出只有約13萬餘元，即便有違約的情形，也該酌減違約金。

另有其他練習生的家長作證，經紀公司懷疑該女練習生在外交男友，心沒有放在公司上面，有天找了該女練習生和其他練習生的家長開會，要女練習生當場認錯，當時女練習生還跪下來認錯，表示她會認真學習，但被公司拒絕。

法官認為，家長證詞和經紀公司所提供的證據，皆無法顯示女練習生有無故曠課和不參加培訓活動的情形。另外，公司合約第6條記載「應避免男女感情的交友情況，滿25歲之後如有合適對象則須向甲方提出『戀愛報備』...」，該條款僅約定「應避免」非「絕對禁止」，而且是為避免練習生因感情影響培訓工作，並非依此限制她與人交往的自由。

另法官查看合約，第10條規定「無正當理由拒絕從事『第6條所示行為』，公司可以終止契約及請求賠償」，但第6條契約卻又區分為「商業、訓練活動行為」和包含男女感情的「個人行為」2部分，依照整個合約內容判斷，第10條規定應僅規範「商業、訓練活動行為」的部分，因而女練習生是否交男友，公司皆不能因此終止契約和要求賠償，判女練習生免賠。

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