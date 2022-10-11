　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）


記者林悅／台南報導

醬油幾乎是家戶必備的調味品，南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，為了想在學校釀造一甕醬油，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，最後到台南北門鹽田認識製作醬油的關鍵材料「海鹽」，讓師生收獲滿滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）

南大附小指導老師張景傑表示，俗話說「烏矸仔貯豆油，無塊看」，這黑黑的醬油藏著不少有趣的學問呢！當年鄭成功渡海來到台灣，不僅帶來大量軍民，也順道帶來醬油的釀造技術，以及淋鹵晒鹽法，有了這二大獨門密技，再加上黑豆，便開啟了台灣釀造醬油的源頭。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）

師生驅車前往西螺，在丸莊及瑞春兩家醬油觀光工廠人員仔細解說下，對醬油製作有了初步瞭解。學生陳語菲說，原來醬油分為黑豆醬油和黃豆醬油，兩種在氣味上有明顯的不同，北部人偏愛黃豆醬油，中南部對黑豆醬油接受度較高，想不到在台灣，國人的口味竟然有如此的差異。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）

24位學生分為四組，在西螺老街對四家醬油商行進行訪談，發現一瓶400毫升的黑豆醬油價位約在100至500元之間。學生謝宜展說，釀造醬油的價格差異主要是生醬汁含量多寡，原汁越多售價越高，老闆特別交代，因為沒有加防腐劑，醬油開封後一定要冰。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）

鹽是釀造醬油必備材料，南大附小老師陳怡均在台南北門井仔腳瓦盤鹽田，解說天日晒鹽，並使用波美計實際測量鹽度。經過一整天的醬油主題戶外教學後，學生們已迫不及待要在學校釀一甕醬油了。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及
電費暴走8倍「噴1.6萬」　叫台電來查！他吐血：只能自己吞
凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　與331大地震同區域
酒駕累犯！民進黨台中議員參選人判4月　2年前也被抓過
以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」
規模5.9地震全台有感　4縣市「場址效應」有放大效果
小S淚曝最大遺憾　爸爸過世「說6遍遺言沒人聽懂」
「男警坐超商休息」他偷拍嗆：領納稅人的錢！8+9下場臉腫了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

橘色惡魔為何這麼強？　網揭日本社團「1特點」是關鍵

規模5.9地震全台有感　雙北桃彰「場址效應」有放大效果

烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

華航「東北亞增班逾4倍」　東京1天飛3班！加購JR西日本套票省千元

桑卡颱風最快生成時間曝！恐跑到恆春　全台連下2天

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

橘色惡魔為何這麼強？　網揭日本社團「1特點」是關鍵

規模5.9地震全台有感　雙北桃彰「場址效應」有放大效果

烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

華航「東北亞增班逾4倍」　東京1天飛3班！加購JR西日本套票省千元

桑卡颱風最快生成時間曝！恐跑到恆春　全台連下2天

台積電工程師揭內部文化　「守護機密」為最高守則

戴資穎持平世界第2下週出征丹麥　林俊易本季3冠排名狂升15位

林佳龍提政見一年多花300億　侯辦轟：把市民當盤子、開芭樂票成癮

吳姍儒「不讓爸相認小孩」！吳宗憲一招開大絕：我會超越她老公

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死　外交部譴責「邪惡」：血腥非人道

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

今晨17.4℃！恐有秋颱「3可能路徑」　變天時間曝

很久沒愛愛…妻突買驗孕棒　男見1反應心痛

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

更多熱門

相關新聞

秋分麻豆紅柚正著時

秋分麻豆紅柚正著時

時序進入秋分，台南市南大附小彩虹斑馬志工隊推出「麻豆紅柚」專題探究課程，師生一行20人造訪劉家麻豆紅柚園，由退休校長劉財坤帶領學生認識紅柚栽種和光合菌，學生親自採收比頭還大的麻豆紅柚，驚呼連連。

少年籃賽南大附小柯秌而想轉戰田徑

少年籃賽南大附小柯秌而想轉戰田徑

南大附小、中華醫大踏雪尋梅找情人趣

南大附小、中華醫大踏雪尋梅找情人趣

少年籃賽南大附小三太子頭：解開束縛

少年籃賽南大附小三太子頭：解開束縛

少年籃賽／南大附小首戰強權當學習

少年籃賽／南大附小首戰強權當學習

關鍵字：

烏矸豆油南大附小

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

即／東部海域03：25地震！全台有感

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面