烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

▲南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，師生收獲滿滿。（圖／記者林悅攝，下同）





記者林悅／台南報導

醬油幾乎是家戶必備的調味品，南大附小彩虹斑馬志工隊推出「醬油」專題探究課程，為了想在學校釀造一甕醬油，師生一行人到雲林西螺參觀醬油觀光工廠瞭解醬油製作過程，並向當地醬油商行進行訪談，最後到台南北門鹽田認識製作醬油的關鍵材料「海鹽」，讓師生收獲滿滿。

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南大附小指導老師張景傑表示，俗話說「烏矸仔貯豆油，無塊看」，這黑黑的醬油藏著不少有趣的學問呢！當年鄭成功渡海來到台灣，不僅帶來大量軍民，也順道帶來醬油的釀造技術，以及淋鹵晒鹽法，有了這二大獨門密技，再加上黑豆，便開啟了台灣釀造醬油的源頭。

師生驅車前往西螺，在丸莊及瑞春兩家醬油觀光工廠人員仔細解說下，對醬油製作有了初步瞭解。學生陳語菲說，原來醬油分為黑豆醬油和黃豆醬油，兩種在氣味上有明顯的不同，北部人偏愛黃豆醬油，中南部對黑豆醬油接受度較高，想不到在台灣，國人的口味竟然有如此的差異。

24位學生分為四組，在西螺老街對四家醬油商行進行訪談，發現一瓶400毫升的黑豆醬油價位約在100至500元之間。學生謝宜展說，釀造醬油的價格差異主要是生醬汁含量多寡，原汁越多售價越高，老闆特別交代，因為沒有加防腐劑，醬油開封後一定要冰。

鹽是釀造醬油必備材料，南大附小老師陳怡均在台南北門井仔腳瓦盤鹽田，解說天日晒鹽，並使用波美計實際測量鹽度。經過一整天的醬油主題戶外教學後，學生們已迫不及待要在學校釀一甕醬油了。