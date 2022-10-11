婆婆怪罪「親餵臉碰到髒東西」害孫長疹子　醫師1句神回打臉

▲人妻親餵母乳，被婆婆說孩子臉會碰到髒東西。（示意圖／取自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧時常回覆網友問題，近日一名人妻向他傾訴，女兒臉頰常常有熱診，婆婆一直怪罪說是碰到髒東西，又說她親餵會碰到孩子的臉，讓她相當無奈，蘇怡寧則回應，「你婆婆才是髒東西吧」，引起不少網友大讚。

蘇怡寧昨（10）日在臉書發文表示，一名人妻私訊提到，她女兒因出生時會「紅屁屁」，所以常曬屁股導致臉頰會有熱疹，婆婆見狀就說是碰到髒東西造成，後續更稱她親餵時會碰到孩子的臉，讓她對餵母乳產生陰影，也對小孩有罪惡感。

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該名人妻提到，婆婆後來聽到小孩厭奶，馬上說「那就是喝膩母奶」，讓她心理壓力更大，不知道如何和婆婆溝通，蘇怡寧則回覆她，「你婆婆才是髒東西吧！」

「每次看到這種訊息我火都上來了」，蘇怡寧將訊息內容截圖發文指出，不是所有人都可以講理跟教化，這種人就算聽到醫師說法，也會回「醫師不懂不然就是醫師要騙你錢」，他無奈表示，「這得用智慧來解決，沒有標準答案的」。

蘇怡寧說，最壞的情況就是忍耐一下陽奉陰違，「反正他會老你會長大好漢不吃眼前虧」，然後期許自己以後不要變成自己討厭的那個樣子。

不少網友湧入貼文留言表示，「兇，我喜歡」、「小孩臉有疹子很常見好嗎⋯什麼髒東西。這種話真的連理都不要理」、「婆婆嘴巴有夠髒」、「婆婆真的是退奶的罪魁禍首」、「髒東西的話，完全可以可以左耳進右耳出」、「我還帶過我媽一起去醫院看診，讓醫生直接糾正她的觀念，她走出來之後，說醫生根本不懂」。